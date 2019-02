Annuncio

Annuncio

Sono mesi ormai che i rumors su un possibile arrivo alla Juventus del terzino brasiliano Marcelo Vieira da Silva Junior si infittiscono. I tifosi bianconeri sperano nell'arrivo di uno dei difensori migliori del mondo, che darebbe ancor più qualità ad una rosa già fortissima. In rottura con i tifosi del Real Madrid, Marcelo potrebbe essere il colpo estivo della società bianconera.

La Juventus è pronta a trattare

Dopo 12 anni alla corte della società di Perez, ma ormai fischiato dai tifosi e sempre più spesso lasciato in panchina, Marcelo potrebbe approdare a Torino dopo una trattativa della società bianconera con il Real Madrid.

Secondo il Corriere dello sport è quasi sicuro che il terzino brasiliano lascerà Madrid a fine stagione, ma il presidente del Real Madrid Florentino Perez non ha intenzione di fare sconti: la sua richiesta per il fuoriclasse nato a Rio de Janeiro (Brasile) nel 1988 è di 70 milioni di euro, in quanto il difensore è vincolato alla società spagnola fino al 2022.

Annuncio

Ormai è però chiaro che Marcelo è nel mirino della Juventus come uno degli obiettivi principali del prossimo mercato, e la dirigenza bianconera proverà ad abbassare il riscatto a 50 milioni di euro. Voci dalla stampa spagnola parlano anche di un eventuale scambio con il giocatore Alex Sandro.

Gli interessi di Marcelo

Fondamentale per l'esito della trattativa sarà la volontà di Marcelo. Dal momento che compirà 31 anni il prossimo 12 maggio, il campione brasiliano sicuramente potrebbe voler terminare la carriera da protagonista in un club degno del suo talento e la Juventus sarebbe l'ambiente ideale per ritrovare la serenità. La grande amicizia con Cristiano Ronaldo, nata proprio tra le fila del Real Madrid, è stata, dal momento dello sbarco dell'attaccante portoghese a Torino, motivo di voci altalenanti su un possibile futuro di Marcelo in bianconero, ma adesso i rumors starebbero per concretizzarsi in una nuova trattativa milionaria tra le due società.

Annuncio

I migliori video del giorno

A dar ulteriore credito a questa tesi sono le parole del procuratore di Nicolas Tagliafico, difensore dell'Ajax e prossimo obiettivo di mercato dei blancos. Ricardo Schlieper ha infatti affermato che il suo assistito potrebbe essere nella lista del Real Madrid e che Marcelo andrà alla Juventus. Cambiare ambiente ed iniziare un nuovo progetto calcistico di livello sarebbe fonte di forte motivazione per Marcelo, che già nei primi mesi della prossima estate potrebbe ritrovarsi di nuovo in squadra con l'amico di sempre CR7.