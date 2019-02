Annuncio

Torna anche questa settimana l'appuntamento con lo spettacolo e le emozioni dell'Europa League. Il 21 febbraio, infatti, si giocheranno i match di ritorno dei sedicesimi di finale della competizione, con Inter e Napoli che cercheranno di battere i loro avversari per superare il turno. Siviglia e Lazio in campo invece alle 18 di oggi. Ma dove sarà possibile vedere i match delle squadre italiane impegnate in Europa League? Le partite potranno essere viste sui canali ufficiali Sky.

Dove vedere i match in tv

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la partita fra l'Inter di Spalletti e gli austriaci del Rapid Vienna si giocherà giovedì alle 21:00 e sarà trasmessa in chiaro su Tv8. Programmazione diversa invece per i match delle altre due italiane ancora presenti in Europa League.

La partita della Lazio contro il Siviglia, infatti, avrà inizio oggi alle 18:00 e sarà visibile solo per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Uno e su Sky Sport 253. La partita fra il Napoli di Carlo Ancelotti e lo Zurigo invece avrà inizio alle 18:55 di domani e sarà trasmessa solo ed esclusivamente su Sky, Sky Sport o Sky Calcio. Gli highlights delle tre partite sopra citate saranno trasmessi in televisione nel corso di "Highlights Europa League", in onda subito dopo le partite serali. Da non dimenticare che le partite trasmesse su Sky potranno essere seguite anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato sempre agli abbonati.

Le probabili formazioni

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate sul web, gli undici del Napoli di Ancelotti che dovrebbero scendere in campo giovedì per incontrare lo Zurigo potrebbero essere: Ospina, Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Ounas, Diawara, Fabian Ruiz, Verdi, Mertens e Milik.

La formazione degli svizzeri invece dovrebbe essere la seguente: Brecher, Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze, Domgjoni, Kryeziu, Khelifi, Marchesano, Kololli e Odey.

Gli uomini schierati da Simone Inzaghi per cercare di battere il Siviglia in casa invece dovrebbero essere: Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Badelj, Lulic, Caicedo e Immobile. La formazione spagnola invece dovrebbe essere quella schierata con: Vaclik, Mercado, Kjaer, Sergi Gòmez, Navas, Sarabia, Roque Mesa, Franco Vazquez, Escudero, Sarabia, Ben Yedder e Andrè Silva.

Gli undici nerazzurri che affronteranno in casa il Rapid Vienna dovrebbero essere: Handanovic, Cedric, Miranda, Ranocchia, Asamoah, Vecino, Borja Valero, Candreva, Nainggolan, Perisic e Lautaro Martinez.

La formazione austriaca invece dovrebbe essere la seguente: Strebinger, Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Mbombo, Martic, Schwab, Murg, Knasmullner, Schobesberger e Pavlovic.