Annuncio

Annuncio

Anche questa settimana si rinnova per tutti gli amanti del bel calcio, l'appuntamento con lo spettacolo della Champions League. Mercoledì 20 febbraio, infatti, la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà al Wanda Metropolitano di Madrid, l'Atletico di Simeone in una sfida valevole per il turno di andata degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa. Ma dove sarà possibile guardare la sfida in televisione? La si potrà seguire sia sui canali Rai che in quelli Sky.

Dove vedere Atletico Madrid-Juventus in tv

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la partita fra la Juventus e l'Atletico Madrid sarà visibile in televisione sia in chiaro che a pagamento. Il match di Champions League, infatti, sarà visibile in chiaro su Rai 1 e a pagamento sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Annuncio

Il calcio di inizio del match sarà alle 21:00 ma le dirette sulla Rai e su Sky avranno inizio diversi minuti prima, con interviste a bordo campo prima dell'ingresso dei giocatori in campo. Gli highlights del match, invece, saranno trasmessi in televisione nel corso di "Highlights Champions League" che andrà in onda giovedì 21 febbraio su Tv8. Da non dimenticare che il match dei bianconeri contro l'Atletico potrà essere ascoltato anche su Radio 1 e potrà essere seguito anche in streaming su Rai Play e su SkyGo.

Le probabili formazioni e la designazione arbitrale

I bianconeri di Cristiano Ronaldo arrivano alla sfida con i madrileni dell'Atletico dopo aver battuto in casa facilmente il Frosinone con il punteggio di 3 a 0.

Annuncio

I migliori video del giorno

La squadra di Simeone, invece, è reduce dalla vittoria in trasferta nella Liga spagnola ottenuta contro il Rayo Vallecano, di misura per 1 a 0. Secondo le ultime indiscrezioni, la probabile formazione che Allegri dovrebbe schierare stasera per cercare di battere gli uomini di Simeone è la seguente: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. La probabile formazione dell'Atletico Madrid, invece, dovrebbe essere: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Saul Niguez, Thomas, Rodri, Koke, Morata e Griezmann.

L'arbitro del match sarà il tedesco Felix Zwayer. Gli assistenti del direttore di gara saranno i tedeschi Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, mentre il quarto uomo sarà Tobias Welz.

Annuncio

Tedesco sarà anche Bastian Dankert alla Var e Sascha Stegemann nel ruolo di assistente Var.