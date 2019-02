Annuncio

Tra pochi giorni si tornerà in campo per l’Europa League. In programma ci saranno i sedicesimi di finale, che vedranno impegnato il Napoli tra le italiane in gara. La squadra di Carlo Ancelotti è stata eliminata dalla fase a gironi di Champions League per differenza reti ed ora dovrà affrontare lo Zurigo. La partita d’andata sarà fissata per giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 21.00 allo Stadion Letzigrund. Per il club elvetico è un esordio assoluto ai sedicesimi di finale, ma si troverà di fronte un Napoli intento ad arrivare fino in fondo alla competizione per salvare la stagione fin qui deludente, visto che è stato eliminato anche dalla Coppa Italia e in campionato si trova ben distaccato dalla Juventus capolista.

Il match Zurigo-Napoli sarà trasmesso in diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su TV8. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, vediamo alcune curiosità sulla partita.

Zurigo e Napoli non si sono mai affrontate

Sarà una prima assoluta quella tra Zurigo e Napoli. Le due squadre non hanno mai avuto modo di affrontarsi in passato. I partenopei hanno sfidato club elvetici in 14 occasioni, ottenendo 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio è stato contro lo Young Boys nella stagione 2016/17, quando perse 2-0 a Berna, per poi vincere 3-0 al San Paolo nel corso della fase a gironi di Europa League. Il bilancio dello Zurigo contro squadre italiane è di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Tra le mura amiche, addirittura, è stato battuto solamente una volta. L’unico precedente in Europa League risale alla stagione 2011/12, quando in casa pareggiò 1-1 contro la Lazio.

I ragazzi di Ludovic Magnin proveranno a fermare il Napoli, ma non sarà cosa semplice. Carlo Ancelotti, che vanta 160 partite in Champions League come allenatore, non ha mai disputato un match di Europa League. Sarà per lui un esordio, contro una squadra che ha già battuto in carriera, quando era alla guida del Milan. Nella stagione 2008/09 di Coppa UEFA affrontò lo Zurigo al primo turno. L’andata a San Siro finì 3-1 con i goal di Marek Jankulovski, Alexandre Pato e Marco Borriello. La rete degli ospiti fu firmata da Dušan Đurić.

Il return match in Svizzera terminò con il risultato di 0-1, grazie al goal di Andriy Shevchenko. L’avventura di Carlo Ancelotti si fermò al terzo turno, quando fu eliminato dal Werder Brema. Staremo a vedere se il tecnico di Reggiolo avrà più fortuna stavolta con il Napoli, magari arrivando sino alla finale di Baku.