Tutto esaurito al Mapei Stadium per Sassuolo-Juventus, a dare l’annuncio sul proprio sito ufficiale è la società neroverde. Biglietti esauriti per vedere gli uomini di De Zerbi provare a fermare i bianconeri di Allegri che questa volta non possono sbagliare. Il passo falso in Coppa Italia e lo stop contro il Parma hanno fatto piovere severe critiche e per fermarle sono necessari i tre punti. Sarebbe importante per ridare serenità all’ambiente in vista soprattutto della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, primo grande svincolo stagionale. I tecnici in vista del match devono affrontare diversi problemi di formazione dovuti ai tanti infortunati.

Sassuolo-Juventus: titolari in campo per Allegri

A differenza di quanto successo sabato scorso Allegri questa volta non rischia, in Sassuolo-Juventus sceglierà la migliore squadra possibile a cominciare dal portiere.

A difendere i pali degli ospiti sarà Szczęsny che tornerà al suo posto mandando in panchina Perin. L’infermeria costringe la difesa alla rivoluzione, Chiellini e Bonucci lavorano per esserci in Champions League e filtra ottimismo per entrambi. Barzagli resterà ai box fino a fine febbraio, mentre Spinazzola tornerà presto a lavorare con il gruppo ma non è al meglio. Così la retroguardia sarà formata da Cancelo a destra, Alex Sandro a sinistra e dalla coppia Rugani-Caceres al centro. Dalla cintola in su i problemi diminuiscono: out per infortunio ci sono solamente Douglas Costa e Cuadrado, mentre Bernardeschi ha recuperato dal problema al costato, ma non partirà titolare. Dal primo minuto in mediana ci saranno sicuramente Pjanic e Matuidi ed è probabile che a spuntarla per la terza maglia sia Bentancur in vantaggio su Khedira.

Niente esperimenti in attacco dove tornerà il trio delle meraviglie con Cristiano Ronaldo a caccia di gol pesanti anche per continuare a correre verso il titolo di capocannoniere, Mandzukic a lottare su ogni pallone e Dybala. L’argentino dopo la tirata di orecchie per il comportamento nel finale contro il Parma non verrà punito con multe o esclusioni: al Mapei Stadium sarà inserito nella formazione titolare.

Sassuolo: De Zerbi e la mediana da inventare contro la Juventus

Problemi nella scelta degli undici li ha anche De Zerbi che per Sassuolo-Juventus dovrà mettere mano e non poco al suo centrocampo. Duncan, il migliore in mediana dei suoi in questa stagione, sarà out per squalifica mentre non sarà disponibile per infortunio Magnanelli.

Dovrebbe farcela Sensi, uscito malconcio dalla sfida con il Genoa, ma in recupero e pronto ad essere il regista titolare nel 4-3-3 dei neroverdi. Al suo fianco ci saranno Locatelli, accostato dalle ultime voci di mercato alla Juve, e Bourabia, una delle più belle scoperte degli emiliani in questo campionato. In difesa spazio all’ex Peluso e ai terzini in orbita bianconera Lirola e Rogerio, ballottaggio per l’ultima maglia con Magnani in leggero vantaggio sul più esperto Ferrari. Dubbi anche in attacco dove De Zerbi ha la sola certezza di schierare Berardi. Per completare il tridente i favoriti sono Djuricic e Babacar ma attenzione alle quotazioni di Matri e Di Francesco che sono in risalita.

Domenica al Mapei Stadium i punti in palio saranno pesanti non solo per gli ospiti a caccia della vittoria per allontanare i venti di crisi, ma anche per i padroni di casa che sono lontanissimi dalla zona salvezza ma hanno bisogno di mettere il turbo per rientrare nei quartieri alti della classifica per non condannarsi ad un finale di stagione senza più obiettivi. Insomma Sassuolo-Juventus è un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre.