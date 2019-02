Annuncio

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro dal 2005 al 2011, ha rilasciato un’intervista all'editoriale Tuttonapoli, nella quale ha discusso del suo rapporto con l’attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella. Quest'ultimo sabato tornerà al San Paolo, questa volta da avversario, per la sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Iezzo ha dichiarato che Quagliarella è stato spesso vicino ad un possibile ritorno in azzurro: "Fabio sogna di tornare al Napoli, ma non basta la sua volontà".

Iezzo ha confermato di essere spesso in contatto con Quagliarella, amico, ex compagno e stabiese come lui. "Ci sentiamo spesso, quando gliel'ho chiesto mi ha risposto: vorrei riprendermi una rivincita, lasciare il segno”.

Insomma, secondo Iezzo, nel cuore dell’attuale capocannoniere della Serie A ci sarebbe un senso di amarezza per non aver fatto quanto sperato con la maglia azzurra.

L’addio di Quagliarella al Napoli

L'avventura di Quagliarella al Napoli è durata appena una stagione. "Io sapevo tutto, ma Fabio non voleva se ne parlasse", ha dichiarato l’ex portiere azzurro. Domani il ritorno al San Paolo per Fabio. "​​Per lui sarà una partita speciale. Lo è da sempre, essendo tifoso del Napoli, ma lo è ancor di più dopo tutto quello che è successo. Fabio voleva non se ne parlasse, siamo stati bravi a non far trapelare nulla, ma so bene quanto abbia sofferto e quanto sia stato difficile lasciare il Napoli dopo appena una stagione. È un grande professionista, lavora bene, mangia bene. Spesso chiede al custode dello stadio di Castellammare di potersi allenare per non perdere il ritmo.

Ma lo fa per passione, mai per dovere. Fabio vive per il gol". Cosi si è espresso Iezzo sull'amico Fabio.

Un possibile ritorno in maglia azzurra

“Glielo chiesi, mi rispose: vorrei tornare per prendermi una rivincita. La sua volontà, evidentemente, non è bastata. Conosco De Laurentiis, so che non ama le minestre riscaldate, ma per lui avrebbe potuto fare un'eccezione. In rosa, per caratteristiche, non c'è uno come Quagliarella. Per me Fabio è tra i più forti attaccanti italiani degli ultimi vent'anni". Ha sottolineato Gennaro Iezzo.

Hamsik e Meret 'grandi campioni'

"Non può andare via, deve chiudere la carriera qui a Napoli, ormai è un simbolo di questa squadra", ha aggiunto Iezzo su Hamsik. "Per quanto riguarda Meret, credo sia un portiere fortissimo: in futuro ci potrà regalare grandi soddisfazioni. Abbiamo tre ottimi portieri in Italia, Donnarumma, Meret e Cragno: la Nazionale può vantare dei talenti di alto profilo. Meret è un ragazzo stilisticamente bello da osservare in campo, mi auguro che Ancelotti quest'anno possa regalargli la continuità che merita". Questo il pensiero conclusivo di Gennaro Iezzo.