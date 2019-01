Annuncio

Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dalla Serie A è stata molto dura, ma oggi sabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dal Napoli rincorso da Inter, Lazio e Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine.

Le partite della 20^ giornata

La prima partita a dare il via alle danze sarà l'anticipo del Sabato, Roma-Torino alle ore 15:00 in diretta su Sky.

A seguire Udinese-Parma alle ore 18:00 e poi la sera alle 20:30 l'Inter giocherà contro il Sassuolo in diretta su DAZN. I padroni di casa attendono gli avversari al Meazza che sarà invaso da circa 10 mila bambini in seguito alla squalifica dei tifosi interisti per i cori razzisti durante Inter-Napoli.

La domenica parte con Frosinone-Atalanta alle 12.30, partita difficile per i frusinati che hanno bisogno di recuperare punti per la salvezza.

A seguire Spal-Bologna e Fiorentina-Sampdoria alle 15.00. Il Bologna di Pippo Inzaghi è reduce dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Juve, ma il tecnico guarda avanti e si dedica allo scontro salvezza contro la Spal. Mentre la Sampdoria dovrà tenere testa alla Fiorentina nonostante la probabile assenza di Quagliarella: l'attaccante blucerchiato è stato sostituito a fine ripresa durante il match di Coppa Italia contro i rossoneri lamentando un problema alla coscia. La sera alle ore 20:30 ci sarà il big-match di questa giornata [VIDEO] di Serie A, Napoli-Lazio in diretta su Sky.

In questo turno di campionato i posticipi del Lunedì coinvolgono il Genoa che si batterà contro il Milan e la Juve che ospiterà in casa il Chievo cercando di mantenere o allungare le distanze.

Il big-match

La partita più accesa di questo turno sarà sicuramente Napoli-Lazio [VIDEO], le due squadre hanno obiettivi ben precisi da rincorrere e nessuna delle due ha intenzione di mollare. I partenopei, che ospitano al San Paolo i biancocelesti, sono alla ricerca di una vittoria per accorciare le distanze dalla prima in classifica. Mister Ancelotti dovrà fare a meno di alcuni dei suoi titolari: Allan, Insigne e Koulibaly sono stati squalificati, Hamsik è sicuramente out per problemi fisici, mentre Albiol potrebbe rientrare solo last minute. Il tecnico napoletano auspica di avere Mertens entro domenica che sta recuperando una distorsione alla caviglia. La squadra capitolina cercherà di consolidare il quarto posto, a rischio dopo la risalita della Roma, Inzaghi ha a disposizione tutta la rosa (eccetto lo squalificato Marusic) dopo aver ritrovato Luis Alberto e Milinkovic-Savic.