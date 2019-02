Annuncio

Con l'eliminazione subita ai quarti di finale di coppa Italia ai calci di rigore ai danni della Lazio, il clima in casa Inter è diventato sempre più rovente. La coppa era uno degli obiettivi principali della società nerazzurra e l'eliminazione di Juventus, Napoli e Roma aveva contribuito ad alimentare le aspettative sulla squadra di Luciano Spalletti. Una sconfitta che rischia di mettere in seria discussione anche l'operato del tecnico nerazzurro, chiamato a dover dare un segnale importante a livello di gestione nelle prossime settimane.

Inoltre, ad alimentare le nubi sul futuro dell'allenatore di Certaldo c'è da segnalare la presenza a Milano dell'ex allenatore del Chelsea, Antonio Conte. Quest'ultimo, inoltre, è stato beccato sotto la sede della società nerazzurra proprio ieri, a poche ore dalla gara contro i biancocelesti.

Pistocchi e il futuro dell'Inter

E proprio del futuro dell'Inter ha parlato il noto giornalista Maurizio Pistocchi. Questi ha parlato della sessione invernale di Calciomercato della società nerazzurra, che non ha fatto praticamente nulla. L'unica operazione, infatti, è stata rappresentata dall'acquisto del laterale portoghese, Cedric Soares, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro, e preso per sostituire il terzino croato vice campione del Mondo, Sime Vrsaljko, che sarà costretto ad operarsi al ginocchio sinistro. Pistocchi, però, sul proprio profilo Twitter ha spiegato anche come all'interno dello spogliatoio ci sia una notizia ormai di dominio pubblico:

"Mi dicono che Antonio Conte all’Inter sia una idea della proprietà, che sia stato proprio Conte a chiedere l’assunzione di Marotta e che all’interno della rosa la notizia sia di pubblico dominio.

Se così fosse si spiegherebbe anche il perché dal mercato non è arrivato nessuno".

Conte in orbita Inter

Si fanno sempre più frequenti le voci che vogliono Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un contatto tra l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana e il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il rapporto tra i due è tornato ad essere ottimo dopo gli screzi nati nell'ultimo periodo alla Juventus del tecnico pugliese. Ieri, inoltre, l'allenatore è stato ripreso sotto la sede della società nerazzurra e ai microfoni dei giornalisti presenti ha cercato di smorzare le ultime voci: "Sto facendo una passeggiata in via Montenapoleone. Contatti con l'Inter? No dai, no. Non dico niente. Ora sono in Italia, finisco la passeggiata e torno a Torino".