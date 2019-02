Annuncio

Annuncio

In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Nonostante questa sera i nerazzurri, alle ore 19, siano impegnati nell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rapid Vienna, infatti, si parla sempre di quanto successo ieri, con la società che ha deciso di togliere la fascia al centravanti argentino, nominando come nuovo capitano Samir Handanovic. Una scelta che ha scatenato anche la reazione di Maurito, che ha deciso di non prendere parte alla trasferta europea, rifiutando la convocazione. Una situazione figlia delle dichiarazioni rilasciate in questa settimana dalla moglie e agente, Wanda Nara, e che a giugno potrebbe culminare con la cessione dell'attaccante. La rottura, infatti, ormai sembra insanabile e la trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021, stenta a decollare.

Annuncio

C'è il Psg

Il club che sembra pronto ad approfittare della situazione che si è venuta a creare è il Paris Saint Germain. Dalla Francia sottolineano come lo sceicco, Nasser Al-Khelaifi, sia pronto a tutto per portare il centravanti argentino all'ombra della Tour Eiffel. La prossima estate, d'altro, i francesi saranno sicuramente grandi protagonisti nella sessione estiva di Calciomercato visto che lo scorso anno sono stati praticamente immobili, pensando più che altro alle cessioni per sistemare i conti in ottica fair play finanziario.

Il Psg ritoccherà il reparto avanzato, dove gli unici intoccabili sembrano essere Neymar e Kylian Mbappé, nonostante su quest'ultimo ci siano le sirene della Juventus e del Real Madrid.

Annuncio

La clausola rescissoria, valida solo per l'estero e che ammonta a centodieci milioni di euro, non sembra spaventare il club parigino, in prima fila tra qualche mese per strappare l'ex capitano alla società nerazzurra. Paris Saint Germain che, tra l'altro, vorrà sostituire Edinson Cavani, ormai alla fine di un ciclo a Parigi e proprio per questo, stando a quanto riportato da ''La Repubblica'', il club potrebbe anche offrire all'Inter una cifra intorno ai sessanta milioni di euro più il cartellino del Matador. Trattativa non semplice visto l'alto ingaggio percepito dal centravanti uruguaiano, superiore ai dieci milioni di euro a stagione.

Le possibili alternative

Inter che, comunque, in caso di cessione di Icardi non si farà trovare impreparata.

Annuncio

Oltre al nome di Cavani, per cui c'è da superare l'ostacolo ingaggio, i nerazzurri valutano altre piste. Una porta all'attaccante colombiano dell'Atalanta, Duvan Zapata, che quest'anno è letteralmente esploso ed è in piena lotta per il titolo di capocannoniere con Cristiano Ronaldo. L'altro nome, invece, è quello di Andrea Belotti, che sembra aver superato definitivamente i problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento lo scorso anno.