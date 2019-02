Annuncio

Oggi è vigilia di Juventus - Frosinone e Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza presso la sala stampa dell'Allianz Stadium, durante la quale ha dato indicazioni sul possibile undici che si opporrà agli ospiti e su altri temi riguardanti la squadra e il suo futuro. La prima battuta è per Cristiano Ronaldo che anche contro il Frosinone sarà in campo, nonostante incomba la Champions League. Il tecnico è convinto che in primo luogo è necessario battere il Frosinone per ottenere altri tre punti preziosi in ottica scudetto, e non sarà facile perché gli avversari fuori casa sono autori di tre vittorie nelle quali non hanno subito gol. L'intervistato pensa che la vittoria di domani sera, sarebbe un buon viatico per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì al Wanda Metropolitano.

Torna dall'infermeria la BBC, Allegri spende delle buone parole su Dybala

La BBC è ormai fuori dall'infermeria, anche se domani non saranno tutti e tre in campo, infatti ci sarà soltanto uno di loro che è Bonucci, mentre Chiellini potrebbe disputare un tempo. Barzagli, dopo 70 giorni lontano dalle gare agonistiche, sarà in panchina, nonostante a detta del "conte Max" è ritornato al top e di ciò non può che esserne felice perché avrà una pedina importante, in vista della fase finale della stagione. Da quanto filtra dall'intervista, è esclusa la difesa a tre perché Daniele Rugani, in mattinata, ha accusato un fastidio ai flessori per cui sarà valutato in queste ore. A centrocampo potrebbe riposare Blaise Matuidi, mentre Paulo Dybala, dopo la panchina mal digerita contro il Parma, tornerà dal fischio d'inizio.

"La Joya" pur segnando meno gol rispetto all'annata precedente, rimane un giocatore importante ed uno dei più bravi nella sua categoria. Quest'anno con Ronaldo il tecnico ha cambiato sistema di gioco, nonostante ciò il numero 10 bianconero si è reso disponibile facendo buone prestazioni: "Non è diventato scarso tutto insieme, è un giocatore importante", questo il pensiero del conte Max.

Capitolo Champions e il futuro

Dopo aver visto le prime partite degli ottavi di Champions League, Allegri è convinto che bisogna concentrarsi su sé stessi per cercare di fare il miglior risultato contro una squadra ostica qual è l'Atletico Madrid. Per il resto pensa che l'Ajax abbia fatto bene, ma alla fine l'ha spuntata l'esperto Real Madrid.

Il Tottenham è cresciuto e può arrivare in semifinale come altre sette squadre, ma purtroppo questa penultima fase sarà conquista solo da quattro club. Sul suo futuro il tecnico non si sbilancia, ma sa di sicuro che al momento è concentrato nella conquista di scudetto e Champions League.