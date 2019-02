Annuncio

Annuncio

Domenica 17 febbraio alle ore 18:00 si giocherà la partita Inter-Sampdoria (24esimo turno del campionato di Serie A 2018/2019), diventata molto importante per il mantenimento del terzo posto per la squadra guidata da Luciano Spalletti, dopo le polemiche sul caso Icardi che hanno innervosito non poco l'ambiente nelle ultime ore.

Sarà possibile vedere Inter-Sampdoria in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo oppure si potrà seguire su ''diretta.it'' in modalità diretta testuale.

Inter e Sampdoria: la classifica dopo 23 giornate

L'Inter occupava saldamente il terzo posto (le prime quattro si qualificano per la fase a gironi della prossima Champions League) ma nelle ultime settimane i punti di vantaggio si sono ridotti parecchio, a causa di alcuni risultati deludenti (su tutti la clamorosa sconfitta a San Siro col Bologna).

Annuncio

Dopo 23 turni l'Inter è al terzo posto con 43 punti, risultato di 13 vittorie, 4 pari, 6 sconfitte. Ha realizzato 32 gol e ne ha subiti solo 16. Solo la capolista Juventus ha subito meno reti: 15.

Dietro l'Inter ci sono il Milan a 39 e il trio formato da Roma, Lazio, Atalanta a 38. I nerazzurri vengono dalla vittoria nella delicata trasferta di Parma, grazie a una importantissima rete segnata da Lautaro Martinez. Icardi sicuramente non sarà del match, in quanto lamenta problemi a una caviglia, ma è chiaro che intorno a lui infuriano le polemiche, dopo la decisione della società di sottrargli la fascia da capitano, per non aver preso le debite distanze da alcune dichiarazioni della moglie-manager Wanda Nara.

Annuncio

I migliori video del giorno

A questo punto non è da escludere che a giugno le strade di Icardi e dell'Inter possano dividersi: del resto sono molti i grandi club che potrebbero essere interessati ad un centravanti della qualità tecnica dell'argentino. Tra queste ci sarebbero anche Juventus e Real Madrid.

La Sampdoria del "sempre giovane" Quagliarella occupa invece il nono posto con 33 punti ed ha realizzato 39 gol subendone 30. La sconfitta accusata nell'ultimo turno di campionato in casa contro il Frosinone (0-1, rete di Ciofani) ha un po' ridimensionato l'entusiasmo dell'ambiente, ma i blucerchiati restano una compagine da prendere con le molle, anche se la fase difensiva lascia spesso a desiderare, soprattutto nelle gare in trasferta.

Annuncio

In occasione di questa partita il tecnico Marco Giampaolo festeggerà la centesima panchina alla guida della prestigiosa società ligure. Ricordiamo che Inter-Sampdoria si gioca alle ore 18:00 del 17 febbraio 2019, domenica.