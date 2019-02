Annuncio

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Italia, ma non all'Inter nella prossima stagione. Il centravanti argentino ha espresso la propria volontà in questi giorni e non sembra voler fare un passo indietro. Il centravanti argentino continua ad essere indisponibile per una infiammazione al ginocchio destro e, dopo aver saltato le sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina e le due di Europa League contro il Rapid Vienna, molto probabilmente non sarà a disposizione neanche venerdì prossimo, quando la squadra di Luciano Spalletti sarà di scena alla Sardegna Arena per affrontare il Cagliari, alle ore 20:30. La frattura con lo spogliatoio, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, ormai sembra insanabile e il futuro sembra già scritto: gli ultimi rumors di Calciomercato parlano di Napoli e Juventus, ma la situazione è molto complicata.

Icardi vuole restare in Italia

In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Si è detto già molto sul fatto che gli sia stata tolta la fascia di capitano, affidata poi a Samir Handanovic, e sul fatto che il contrasto con parte dello spogliatoio sia evidente. La moglie e agente del centravanti argentino, Wanda Nara, però, negli studi di Tiki Taka non ha nascosto il proprio malumore evidenziando come il gesto di Ivan Perisic (fermare l'esultanza di Matteo Politano alla Icardi) non sia per nulla distensivo. La showgirl ha sottolineato come il marito vada nello spogliatoio visto che è lì che deve recarsi per fare fisioterapia, ma è evidente come ci sia il gelo tra lui e il resto della squadra.

Alla luce di ciò, pensare ad una permanenza dell'ormai ex capitano a Milano appare difficile.

Icardi, però, ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di andare all'estero e vuole restare in Italia. E in Serie A sono due i club maggiormente interessati a Maurito. Uno è la Juventus e l'altro il Napoli. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, però, ha sottolineato qualche giorno fa come non cederà mai l'attaccante ai bianconeri: per questo motivo in corsa potrebbero restare solo i partenopei.

Napoli su Icardi

Quello del Napoli per Mauro Icardi è un ritorno di fiamma. Già nell'estate del 2016, infatti, gli azzurri avevano provato a strappare l'attaccante argentino all'Inter per sostituire Gonzalo Higuain, ceduto alla Juventus.

In quell'occasione fu proprio Maurito a bloccare tutto, nonostante il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, fosse disposto a mettere sul piatto un contratto da oltre sette milioni di euro a stagione. Offerta che questa volta potrebbe bastare per convincere l'ex capitano nerazzurro e la moglie Wanda Nara a trasferirsi all'ombra del Vesuvio. Bisognerà trovare l'accordo tra i due club e negli ultimi giorni si è parlato anche di un abbassamento della clausola rescissoria da centodieci a ottanta milioni di euro. Il Napoli, però, potrebbe provare anche ad inserire nell'affare una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. In questo senso un giocatore che potrebbe interessare all'Inter è Allan, vista la rivoluzione che ci sarà a centrocampo, con gli addii quasi certi di Borja Valero, Gagliardini e Joao Mario.