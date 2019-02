Annuncio

La questione Mauro Icardi sembra essere sempre molto ingarbugliata, visto che l'Inter non ha potuto contare sulle sue prestazioni neanche nel match di domenica scorsa contro la Fiorentina, terminato 3-3 e che comunque ha visto disputare un'ottima partita a Lautaro Martinez, scelto come suo sostituto. Sono passate ormai due settimane da quando al centravanti argentino è stata tolta la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo e il suo rapporto con i compagni non sembra essere migliorato con la moglie e agente, Wanda Nara, che domenica a Tiki Taka ha fatto intendere come le frizioni maggiori siano con i due croati, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, che sul web si sono lasciati andare anche a qualche like di troppo.

Zhang stufo della situazione

Chi sembra stufo di questa situazione è il patron dell'Inter, Jindong Zhang, che fino ad ora non è ancora intervenuto, lasciando la gestione della situazione in mano ai dirigenti, in primis l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro si è espresso in prima persona sottolineando come avrebbe voluto, dopo la vittoria contro la Sampdoria, che Icardi scendesse nello spogliatoio.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, Zhang Jindong è pronto a muoversi in prima persona per porre fino ad ogni rumors. Il patron di Suning, infatti, ha parlato con i dirigenti dell'Inter e sarebbe pronto ad un clamoroso provvedimento. Così come successo lo scorso anno con Ramires, centrocampista brasiliano che voleva lasciare lo Jiangsu per tornare in Europa, Zhang sarebbe pronto a mettere fuori rosa definitivamente Mauro Icardi, pagandolo regolarmente ma senza schierarlo in campo e senza cederlo alle dirette rivali, proprio come successo con l'ex Chelsea, rimasto in Cina.

La trattativa per il rinnovo

Come affermato da Giuseppe Marotta la scorsa settimana, l'Inter è pronta a presentare un'offerta di rinnovo all'entourage di Mauro Icardi. La vacanza a Dubai di Wanda Nara consente ai dirigenti di prendersi qualche giorno in più per ragionare sul da farsi. L'impressione, comunque, è che alla fine non si arrivi alla fumata bianca vista la differenza esistente tra domanda ed offerta. La moglie del centravanti argentino, infatti, chiede un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione mentre Marotta e Ausilio sono disposti ad arrivare al massimo a 6,5 milioni più bonus. Stando a queste indiscrezioni sembra difficile immaginare Icardi nuovamente in campo con la maglia dell'Inter.