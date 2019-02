Annuncio

Radja Nainggolan e l'Inter: un amore finora mai sbocciato del tutto. Salutato la scorsa estate come uno dei grandi colpi del calciomercato nerazzurro, in realtà in questi mesi il centrocampista belga non è mai riuscito ad imporsi come una delle colonne portanti della squadra milanese. I motivi del fallimento non sarebbero legati esclusivamente ai soli due goal realizzati in campionato o ai vari problemi fisici accusati fin qui dal trentenne di Anversa, ma sarebbero da ricercare nell'approccio piuttosto "superficiale" avuto dal calciatore con il lavoro alla Pinetina e una scarsa "cattiveria" in campo. A tutto ciò si sono uniti la sospensione prima di Inter-Napoli per i ritardi accumulati agli allenamenti, e il calcio di rigore decisivo sbagliato nel quarto di finale della Coppa Italia contro la Lazio, che hanno contribuito ad incrinare i rapporti fra Nainggolan e l'universo interista.

Tuttavia, stando a quanto riportato in queste ore dalla "Gazzetta dello Sport", sembra che l'ex centrocampista della Roma abbia avuto un confronto con il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti e l'amministratore delegato Beppe Marotta, durante il quale avrebbe stretto con loro quello che è stato definito dal quotidiano milanese come un "patto d'onore". Il "Ninja", infatti, avrebbe assicurato massimo impegno negli allenamenti per ritrovare la migliore condizione fisica, ma anche per recuperare quello spirito combattivo, da autentico trascinatore, ammirato nel corso delle stagioni in cui ha militato nella Roma.

Nainggolan sarebbe già dimagrito in poche settimane

Pare che il chiarimento avuto con Spalletti e Marotta stia cominciando a dare i suoi frutti.

Radja Nainggolan, infatti, avrebbe iniziato ad impegnarsi duramente negli allenamenti per tornare in poco tempo al top della forma e dare così all'Inter un apporto concreto sia per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, che per provare a conquistare l'Europa League, ultima competizione stagionale nella quale la 'Beneamata' è ancora protagonista. Allo stesso tempo, il "Ninja" starebbe seguendo una dieta ferrea che gli avrebbe permesso di perdere ben quattro chili in poche settimane: un segnale incoraggiante verso il pieno recupero del centrocampista 30enne.

Ovviamente bisognerà lavorare anche sull'approccio mentale e sulla concentrazione di Nainggolan, e sotto quest'aspetto potrebbe essere fondamentale proprio Spalletti che conosce benissimo il giocatore fin dai tempi della Roma, e che lo ha voluto fortemente con sé all'Inter quest'anno.

A tal proposito, sembra che il tecnico toscano stia seriamente valutando di rilanciare dal primo minuto il "Ninja" già a partire dalla delicata trasferta di Parma di sabato sera in luogo di Joao Mario. E sicuramente, dopo aver conquistato appena un punto in classifica in tre giornate contro Sassuolo, Torino e Bologna, per l'allenatore nerazzurro poter contare sull'apporto del miglior Nainggolan potrebbe risultare decisivo non solo per puntellare il terzo posto in Serie A, ma anche e soprattutto per salvare la panchina.