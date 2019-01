Annuncio

Il giocatore che ha deluso maggiormente le attese in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato Radja Nainggolan. Sabato scorso contro il Sassuolo il centrocampista belga è partito ancora una volta dalla panchina, mostrando una forma fisica quantomeno precaria. Il tecnico nerazzuro, Luciano Spalletti, qualche settimana fa aveva dichiarato come il giocatore debba cominciare a mettere l'Inter davanti a tutto visto che ci sono almeno tre o quattro cose che per il belga verrebbero poste come priorità dal Ninja prima del calcio.

Dichiarazioni chiare, che fanno intendere come il suo rendimento sia stato insufficiente. Arrivato come il fiore all'occhiello della scorsa campagna acquisti, preso dalla Roma per 25 milioni di euro più i cartellini di Santon e Nicolò Zaniolo, Nainggolan è stato spesso costretto ai box per problemi fisici, avendo qualche problema anche di tipo caratteriale, culminato con la sospensione da parte del club e la multa che gli hanno fatto saltare il big match di Santo Stefano contro il Napoli.

Inter, Nainggolan verso l'Inghilterra

L'Inter sembra pronta ad aprire alla cessione [VIDEO]di Radja Nainggolan già in questa sessione di Calciomercato. Il motivo è legato sia all'insoddisfazione del rendimento avuto dal centrocampista belga in questa prima parte della stagione, in cui ha giocato 13 partite, di cui molte partendo dalla panchina, mettendo a segno due reti, sia dalla volontà del giocatore, che non sembra essere molto contento della sua permanenza a Milano. Dopo la sospensione, infatti, circolarono degli audio privati in cui il Ninja sembrava affermare di voler tornare alla Roma. Audio che, tra l'altro, non sono mai stati smentiti.

Il club che sembra essere interessato a Nainggolan è l'Arsenal (si era parlato anche del Psg [VIDEO]), in cerca di un rinforzo in mezzo al campo visto che Ramsey è praticamente a mezzo servizio essendo già un giocatore della Juventus in vista della prossima stagione, mentre Ozil non rientra nei piani del tecnico Emery.

La conferma sulla possibile cessione di Nainggolan arriva anche dal noto giornalista, Carlo Pellegatti, che negli studi di Telelombardia / Top Calcio 24 ha dichiarato: "Oggi pomeriggio mi hanno comunicato che l’Inter sta cercando di vendere in Inghilterra Nainggolan".

Durante la trasmissione poi, si è parlato dei Gunners in pole position, anche se in Premier League ci sono altri club interessati come Manchester United e Tottenham.

La proposta dell'Arsenal

La valutazione di Nainggolan si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che l'Arsenal al momento non sembra intenzionata a investire per quella che sarebbe una scommessa visto il rendimento offerto con la maglia dell'Inter. Per questo motivo i Gunners sarebbero pronti a chiedere il belga in prestito. La società nerazzurra è pronta ad aprire anche a questa possibilità, ma in cambio chiede il prestito di Mesut Ozil, altro giocatore in rotta con il proprio club. Il tedesco non rientra nei piani di Emery e ha un ingaggio molto alto, da 10 milioni di euro a stagione.

Il club inglese potrebbe accettare di pagare parte dell'ingaggio per favorire la buona riuscita dell'affare. Trattativa non semplice da mandare in porto, ma le due società ne stanno discutendo e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità.