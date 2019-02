Annuncio

Nella tarda serata di ieri, a qualche ora di distanza dalla vittoria dell'Inter contro il Rapid Vienna in Europa League, Mauro Icardi ha rotto il silenzio di questi giorni. Lo ha fatto su Instagram, dove ha pubblicato un post ed una story. Partendo da quest'ultima, è dedicata a Lautaro Martinez, match-winner di Vienna. 'Felicitaciones, amigo', scrive Maurito facendo i complimenti al giovane connazionale. Invece il post è piuttosto criptico, Icardi si affida più che altro ad una citazione lettteraria. La frase, scritta nell'originale inglese, è di Mark Twain. "Meglio tenere la bocca chiusa ed apparire stupidi che aprirla e fugare ogni dubbio" è la traduzione più o meno letterale. Sinceramente è difficile comprendere se l'ex capitano dell'Inter stia facendo una riflessione personale o si riferisca a qualcuno. Più probabile la seconda? Forse, non lo sappiamo.

Mistero sul destinatario del post

Stando a quanto abbiamo letto sulle pagine social dei tifosi interisti, ma anche in base ad alcuni sondaggi espressi su testate sportive online, il popolo nerazzurro avrebbe scelto in maggioranza di stare con la società. Posizione inequivocabile, oltretutto, quella espressa ieri sera a Vienna nel settore che ospitava i tifosi dell'Inter da cui è partito un coro all'indirizzo di Samir Handanovic che indossava per la prima volta nella sua carriera la fascia di capitano della Beneamata (si tratta del primo portiere-capitano dell'ultracentenaria storia del club milanese). Un coro classico, 'c'è solo un capitano' che in passato è stato rivolto con affetto anche a Maurito.

Potrebbero dunque essere i tifosi i destinatari di questo post, con i quali tra l'altro qualche stagione addietro il bomber argentino visse momenti di tensione? Di certo è qualcuno che è intervenuto in questi giorni sulla questione e, dunque, nell'ordine: giornalisti, Luciano Spalletti, il ds Piero Ausilio e, per l'appunto, i tifosi. A meno che non si tratti semplicemente di una riflessione personale, lo abbiamo già detto, sono supposizioni che soltanto il diretto interessato può chiarire ed è invero difficile che lo faccia in questo momento. Silenzio social, invece, da parte di Wanda Nara. La moglie-manager di Maurito ha semplicemente postato un tenero augurio di San Valentino il cui significato espresso nelle ultime righe è 'colui che sceglie con il cuore non sbaglia mai.

Ti amiamo. La tua famiglia'. Dunque, di doman non c'è certezza. Vedremo se Icardi scenderà in campo domenica pomeriggio a San Siro nel match di campionato che opporrà l'Inter alla Sampdoria. L'unica certezza è che il giocatore si è allenato ad Appiano Gentile insieme agli altri compagni di squadra che non hanno partecipato all'impegno in Europa League.