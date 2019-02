Annuncio

Annuncio

Questo pomeriggio sono arrivate buone notizie per la Juventus. Infatti, Federico Bernardeschi che sabato aveva chiesto il cambio nel match contro il Parma, oggi, si è regolamentata allenato con la nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha preso parte allo stage voluto da Roberto Mancini e che si sta tenendo a Coverciano. Dunque Federico Bernardeschi ha già smaltito il trauma all'emitorace confermando così le prime impressioni che già giravano sabato e che appunto parlavano di un problema non grave per il ragazzo di Carrara.

Perciò al suo rientro alla Continassa sarà regolarmente a disposizione anche di Massimiliano Allegri. Ma questa non è l'unica buona notizia, infatti, la Juve sta facendo di tutto per avere Leonardo Bonucci contro l'Atletico Madrid e per quanto riguarda il suo recupero c'è ottimismo.

Advertisement

Bonucci verso il rientro contro l'Atletico Madrid

Nella sfida di fine gennaio che la Juve ha giocato allo stadio Olimpico contro la Lazio, Leoanardo Bonucci ha riportato un infortunio abbastanza serio alla caviglia. Tutto il mondo bianconero era in apprensione per il difensore viterbese ma fortunatamente dopo gli accertamenti si è capito che la prognosi per il numero 19 juventino era di circa un mese. Fin da subito Leonardo Bonucci ha fatto capire che la sua intenzione era quella di accorciare leggermente i tempi del suo recupero per poter essere in campo contro l'Atletico. Ebbene il difensore viterbese dovrebbe farcela a centrare il suo obbiettivo, ovvero essere titolare il 20 febbraio contro gli spagnoli. Infatti, sta crescendo l'ottimismo sul fatto che Bonucci possa essere titolare contro l'Atletico Madrid.

Advertisement

I migliori video del giorno

Adesso non resterà che attendere le prossime settimane per vedere come procederà il suo recupero.

Chiellini è a Coverciano

Qualche giorno dopo l'infortunio a Leonardo Bonucci è arrivato anche quello a Giorgio Chiellini. Il numero 3 bianconero ha riportato un problema al polpaccio che però non è eccessivamente preoccupante. Infatti, Giorgio Chiellini dovrebbe rientrare nel giro di una quindicina di giorni. Perciò la sua presenza per il match contro l'Atletico Madrid non è in dubbio. Inoltre, il Capitano della Juventus ha deciso di prendere parte allo stage che la nazionale italiana sta svolgendo in queste ore a Coverciano per aiutare il gruppo azzurro a cementersi. Ovviamente Chiellini non si è allenato con gli azzurri ma il fatto che sia al seguito dell'Italia fa capire che le sue condizioni non preoccupano più di tanto.