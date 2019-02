Annuncio

Annuncio

Ieri mattina, Paulo Dybala ha condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva in compagnia di Alessandro Del Piero. L'immagine dell'incontro tra i due numeri 10 della Juventus ha fatto il giro del web e ha fatto impazzire i tifosi juventini. Dybala e Del Piero si stimano molto e Pinturicchio spesso ha usato parole di elogio verso il suo erede. L'argentino ha preso il 10 che fu di Alessandro Del Piero e ha dimostrato di essere l'uomo giusto per portare sulle spalle il numero più importante per il club bianconero. Dybala e Pinturicchio avevano in programma già tempo di incontrarsi e ieri finalmente sono riusciti a vedersi per una chiacchierata. Del Piero nella serata di domenica era ospite a Sky Calcio Club e ha parlato proprio dell'appuntamento che ha avuto con Paulo Dybala.

Annuncio

Del Piero svela che cosa si sono detti con Dybala

Paulo Dybala e Alessandro Del Piero sono legati dal numero 10 della Juve. Uno è il presente e il futuro e l'altro è il passato, un passato decisamente glorioso fatto di successi e soddisfazioni. La Joya ovviamente spera di superare Del Piero in termini di trofei conquistati ed è sulla buona strada visto che da quando è a Torino ha già ottenuto diversi titoli. Pinturicchio ieri sera dagli studi di Sky ha raccontato come è nato l'incontro con Dybala e che cosa si sono detti: "Ci sono cose che riguardano lo spogliatoio e rimangono lì", ha detto Del Piero che poi ha spiegato che si sono incontrati con la Joya anche perché devono fare una sfida di punizioni: "Abbiamo una sfida in ballo, dovevamo vederci da tanto tempo - ha spiegato il giocatore ex Juve - abbiamo preso un caffè".

Annuncio

I migliori video del giorno

Del Piero ha poi aggiunto: "Il caffè è stato lungo e abbiamo parlato di tante cose". Pinturicchio ha spiegato che però non sa se Dybala mercoledì sarà titolare contro l'Atletico Madrid: "Ma non sul fatto che giochi oppure no". Poi Del Piero ha spiegato che secondo lui la Joya al Wanda metropolitano potrà essere in campo dall'inizio: "Secondo me può giocare è pronto e il gol gli ha dato confidenza - ha spiegato l'ex numero 10 juventino - per me è pronto per giocare". Infine Del Piero ha voluto elogiare Allegri per le dichiarazioni post Juventus - Frosinone: "Venerdì abbiamo visto le dichiarazioni di Allegri - ha spiegato il campione del mondo del 2006 - ed è stato bravissimo a lasciare una porta aperta dicendo che la Juve deve fare gol".

Annuncio

La Juve lavora in vista di mercoledì

Questa mattina, la Juve intorno alle 12:00 è scesa in campo alla Continassa per allenarsi in vista del match contro l'Atletico Madrid. Massimiliano Allegri sta entrando nei dettagli tattici e l'obiettivo è quello di sciogliere i dubbi di formazione soprattutto in attacco dove al momento le certezze sono solo Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic.