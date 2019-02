Annuncio

La Juventus si sta preparando al match di Champions League contro l'Atletico Madrid e in casa bianconera tutti sono concentrati su questa importante sfida. Intanto stamattina il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1.

Il dirigente della Juve ha toccato diversi argomenti dalla sfida di Champions, passando per Dybala e Allegri fino al calciomercato. Paratici ha parlato in particolare dell'imminente sfida di Champions League: "Ogni anno ci si aspetta qualcosa di più e anche noi - ha detto il ds juventino - cerchiamo di mantenere queste aspettative".

A chi gli ha chiesto se la Champions è un ossessione Paratici ha detto: "No, è uno stimolo".

Paratici incorona Dybala

In questi giorni si parla molto di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero non è certo del posto al Wanda Metropolitano, ma sta facendo di tutto per cercare di convincere Massimiliano Allegri a schierarlo dall'inizio.

Fabio Paratici questa mattina a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1 ha parlato dell'importanza di Dybala per la Juve: "Ha giocato quasi sempre. È un giocatore della Juve - ha affermato il dirigente bianconero - che nonostante abbia 25 anni ha già dimostrato tanto". La fiducia che i bianconeri ripongono nella Joya è moltissima e Paratici per lui vede un futuro solo juventino: "Deve continuare a lavorare per diventare la bandiera della Juve - ha detto Paratici - e lo diventerà".

Dunque queste parole non possono che servire da stimolo per il giocatore.

Il ds bianconero ha poi spiegato che è sicuro del fatto che Dybala diventerà una bandiera della Juve perché il ragazzo ha grandi doti umane.

Paratici conferma Allegri

Fabio Paratici in più occasioni si era detto certo del fatto che Massimiliano Allegri continuerà ad essere l'allenatore della Juve. Ed anche questa mattina il ds bianconero ha ribadito questo concetto: "Max fa parte di questo progetto, sono convintissimo - ha detto Paratici a proposito di Allegri - che aldilà del risultato in Champions rimarrà ancora con noi".

Inoltre, Paratici ha spiegato che la Juve ogni anno cerca di migliorare e che la società cerca di costruire la miglior squadra possibile e soprattutto cerca di crescere come club.

Paratici parla del mercato

Nel suo intervento di questa mattina a "Radio Anch'io Sport" Fabio Paratici non ha potuto fare a meno di parlare di mercato e su Icardi il ds bianconero si è espresso così: "Non abbiamo più parlato con Wanda. È un giocatore dell'Inter - ha sottolineato il dirigente della Juve - noi stiamo pensando alle nostre partite".

Infine Paratici ha concluso dicendo "Il mercato sarà d'attualità solamente a giugno".