Stamani la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. In casa bianconera si lavora con grande intensità e Massimiliano Allegri sta valutando diverse opzioni per la sfida del Wanda Metropolitano. In particolare, il dubbio più grande sembra essere in attacco. Posto che le certezze in avanti sono due, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, resta da capire chi completerà il reparto. Al momento si profila un ballottaggio tra Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, ma nelle ultime ore sta prendendo piede una terza opzione, ovvero Joao Cancelo schierato in posizione di esterno d'attacco. Nei prossimi giorni, l'allenatore della Juve farà le dovute valutazioni e poi prenderà la scelta che riterrà più opportuna.

Quello che sembra certo, però, è che Cancelo si giocherà le sue chances ed è più probabile il suo impiego in posizione più avanzata del solito, piuttosto che in difesa. Infatti, nel ruolo di esterno basso dovrebbe agire Mattia De Sciglio.

Khedira verso una maglia da titolare

Il dubbio di formazione che tiene banco in casa Juve riguarda soprattutto l'attacco, ma potrebbe incidere anche sulle scelte a centrocampo. Massimiliano Allegri in mediana va verso la conferma di Sami Khedira, ma l'impiego del tedesco insieme a Paulo Dybala sembra essere una soluzione troppo offensiva. Per questo motivo il tecnico livornese sta pensando di inserire nell'undici titolare Federico Bernardeschi o Joao Cancelo.

Il numero 33 bianconero o il portoghese garantirebbero maggiore copertura pur non rinunciando a spingere, per il resto a centrocampo con Sami Khedira si muoveranno i due titolarissimi, ovvero Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Il programma in vista della trasferta spagnola

Domani per la Juve sarà giorno di antivigilia della gara contro l'Atletico Madrid e, per questo motivo, i bianconeri in tarda mattinata saranno sui campi della Continassa per allenarsi in vista del match contro gli spagnoli. La seduta di domani e quella di martedì serviranno a Massimiliano Allegri per fare le opportune valutazioni di formazione e capire se Douglas Costa sarà effettivamente a disposizione per mercoledì. Oggi il numero 11 bianconero si è allenato parzialmente in gruppo e, dunque, è possibile che riesca ad essere a disposizione per la Champions League.

Anche da Daniele Rugani è arrivata una buona notizia visto che è tornato a lavorare regolamente con i compagni.