La Juventus si sta avvicinando a grandi passi alla sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Infatti, stamani i bianconeri erano già al lavoro in vista del match di Champions League. Gli allenamenti di questi giorni serviranno a Massimiliano Allegri soprattutto per decidere chi schierare in attacco contro gli spagnoli. In particolare il dubbio più grande è legato a Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in ballottaggio con Federico Bernardeschi per una maglia da titolare. In attesa di sapere se sarà titolare al Wanda Metropolitano, Dybala questa mattina ha incontrato una delle leggende più brillanti della storia della Juventus: Alessandro Del Piero. L'attuale numero 10 della Vecchia Signora ha incontrato chi ha indossato per molti anni il numero che adesso è sulle sue spalle. La foto dell'incontro con Alessandro Del Piero l'ha postata proprio Dybala tramite Instagram.

Incontro tra numeri 10

La foto che è circolata stamattina sui social e che ritraeva Paulo Dybala e Alessandro Del Piero ha fatto sognare i tifosi della Juventus. Infatti, entrambi sono amatissimi dal popolo bianconero e la Joya sta dimostrando nel migliore dei modi di poter indossare al meglio la maglia che fu di Pinturicchio. I tifosi bianconeri dunque sognano vedendo insieme il loro campione attuale è il loro idolo del passato. Chissà se durante la loro chiacchierata Dybala e Del Piero avranno parlato del match contro l'Atletico Madrid e se l'ex fuoriclasse juventino avrà dato qualche consiglio al giovane talento argentino. Pinturicchio sa come si vince la Champions League e soprattutto ha regalato notti indimenticabili al popolo della Vecchia Signora.

Adesso l'augurio dei supporters della Juve è che mercoledì a fare la differenza sia proprio Paulo Dybala.

Dybala si gioca il posto con Bernardeschi

La vigilia della sfida tra la Juve e l'Atletico Madrid porta con sé un grande dubbio di formazione che riguarda i bianconeri. Infatti, probabilmente fino a pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League ci si porterà avanti il nodo che riguarderà il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese schiererà di certo Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, ma non si sa ancora chi la spunterà tra Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Questo ballottaggio è piuttosto serrato, ma non è da escludere nemmeno una terza opzione a sorpresa ovvero l'inserimento in avanti di Joao Cancelo.

Dunque solo mercoledì si avrà la certezza sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri.