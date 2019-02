Annuncio

Il Real Madrid non avrebbe rinunciato ad acquistare Mauro Icardi a causa della moglie e procuratrice Wanda Nara. A smentire le indiscrezioni pubblicate dalla stampa spagnola è stata la stessa Wanda Nara via social, e precisamente attraverso un Tweet pubblicato nella notte. Il quotidiano iberico "Marça" aveva pubblicato una notizia in base alla quale i Blancos avrebbero rinunciato alla pista che avrebbe portato all'acquisto dell'ex capitano dell'Inter in quanto la showgirl argentina veniva considerata una presenza troppo ingombrante.

Le dichiarazioni di Wanda Nara

Nel tweet pubblicato nella notte de 17 febbraio, e rimosso poco dopo, la manager di Icardi dichiara senza mezzi termini che quanto pubblicato dalla "Marça" sul tentativo di acquisto da parte delle Merengue " è una notizia completamente falsa".

Secondo Wanda Nara il tempo le darà ragione e cita, come esempio, il caso di quando aveva anticipato la notizia circa l'interesse della Juventus per Mauro Icardi. Fu accusata di essere una bugiarda. Ma poi è stato lo stesso direttore sportivo della società bianconera a confermare l'interesse per il marito e attaccante argentino. In questo modo la showgirl argentina rompe il silenzio stampa in cui la coppia si era chiusa dopo che l'Inter aveva deciso di togliere a Icardi la fascia di capitano per consegnarla al portiere Samir Handanovic che si è dichiarato "orgoglioso" del privilegio e della fiducia accordatagli dalla società nerazzurra.

Le reazioni al tweet di Wanda Nara

Anche se il tweet della moglie-procuratrice di Icardi è rimasto in rete solo pochi minuti ha suscitato migliaia di reazioni da parte dei tifosi nerazzurri.

Infatti, molti hanno cominciato a pubblicare sui social alcuni dei goal più belli che Icardi ha realizzato nella sua carriera all'Inter. E, in questo, hanno seguito l'esempio della stessa Wanda Nara che, dopo aver pubblicato il tweet di smentita, ha iniziato a pubblicare una serie di foto di Icardi con la maglia nerazzurra. Non solo, ma ha cominciato a interagire su twitter inserendo vari "Mi piace" e "ritweet" che stanno manifestando affetto a Maurito e lo stanno difendendo. Questa potrebbe essere una strategia della manager per lanciare dei segnali di distensione alla dirigenza dell'inter. Ancora non è chiaro. Quello che è chiaro è che, come riferisce "Calciomercato.com", è che sia Mauro Icardi che la moglie assisteranno alla partita di stasera dell'Inter contro la Sampdoria dagli spalti di San Siro.

Comunque, il segnale è stato lanciato. Vedremo presto quali conseguenze avrà.