La rivalità fra Juventus e Inter ha radici profonde e il solco più grande tra le due fazioni si è aperto con Calciopoli. I tifosi bianconeri non hanno preso bene l'assegnazione dello scudetto 2006 ai nerazzurri e gli strascichi di questa vicenda stanno andando avanti anche in questo periodo.

L'Inter intanto nelle ultime ore è presa dal caso Icardi e Luciano Moggi con un post su Facebook non ha risparmiato frecciate al club lombardo e soprattutto all'ex presidente Massimo Moratti. L'ex dg della Juve ha sottolineato che l'ex patron dell'Inter è uno dei pochi a difendere l'argentino e soprattutto lo scudetto del 2006.

Moggi parla dello scudetto del 2006

Lo scudetto del 2006 è sempre motivo di discussione tra la Juve e l'Inter.

Proprio l'11 marzo ci sarà il collegio di garanzia che si esprimerà su questa vicenda. Luciano Moggi però dalla sua pagina Facebook è tornato sull'argomento: "Moratti ha sempre difeso anche lo "Scudetto di cartone" come segno della onestà sua società", ha scritto l'ex dirigente juventino.

Moggi ha anche parlato della sentenza 2166 della Corte d'Appello del tribunale di Milano sottolineando che è andata in giudicato e che come ha scritto lui su Facebook: "Ha smascherato le malefatte dei suoi dirigenti di allora, nessuno potrà più credergli", queste le parole di Moggi in riferimento a Massimo Moratti. Dunque le vecchie ferite non si rimarginano e l'ex dirigente della Juve, che da anni combatte per far valere le sue ragioni, è tornato a parlare di questa vicenda che appunto l'11 marzo potrebbe vivere un nuovo capitolo.

Moggi contro l'Inter

Luciano Moggi nel suo lungo post su Facebook ha criticato l'Inter per come è stata gestita la vicenda della fascia di capitano tolta ad Icardi: "Le dichiarazioni di Spalletti prima e di Ausilio dopo lasciano perplessi", ha commentato Moggi.

Il nome dell'argentino è stato accostato anche alla Juve ma al momento non sembra ancora essere tempo di mercato e questa è una vicenda che riguarda solo il club nerazzurro, il quale deciderà il da farsi con il suo ormai ex capitano, ora degradato in favore di Handanovic.

La scorsa estate il nome di Icardi fu avvicinato alla Juve in un ipotetico scambio con Gonzalo Higuain, ma poi non se ne fece nulla anche perché i bianconeri scelsero di fare il "colpo del secolo", ovvero acquistare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Lo stesso Fabio Paratici però di recente ha affermato che aveva pensato al bomber dell'Inter per rinforzare l'attacco di Allegri.