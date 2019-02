Annuncio

La Juventus continua la sua battaglia per lo scudetto 2006 che venne assegnato a tavolino all'Inter. Il Presidente Andrea Agnelli non si è mai arreso su questo argomento e un nuovo capitolo su questo fronte dovrebbe andare in scena l'11 marzo. Infatti, in questa data ci sarà il ricorso presentato dalla Juventus contro la Federcalcio, il Coni e l'Inter. Questo ricorso è per l'impugnazione del lodo definitivo del Tnas che si era dichiarato incompetente proprio sulla revoca e poi riassegnazione del titolo 2005/2006. Perciò l'11 marzo si saprà qualcosa in più su questa vicenda e se il club bianconero riuscirà ad avere le risposte che sta aspettando in merito.

Intanto la squadra lavora sul campo

La Juve, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro il Frosinone.

I bianconeri, infatti, domani sera affronteranno i ciociari nell'anticipo del venerdì anche perché mercoledì prossimo ci sarà la sfida contro l'Atletico Madrid. La partita contro il Frosinone permetterà alla Juventus di fare alcune prove in vista della Champions League. In particolare in difesa potrebbe esserci il ritorno in campo di Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero dopo l'infortunio alla caviglia sta bene e la partita di venerdì potrebbe servirgli per ritrovare il ritmo. Dunque resta ancora da capire se Massimiliano Allegri lo schiererà titolare oppure se preferirà preservarlo direttamente per la Champions League.

Non è da escludere che Ronaldo possa riposare

Per il match di domani contro il Frosinone, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di far riposare qualche titolarissimo. In particolare in attacco e a centrocampo potrebbero esserci delle novità, alcune anche sorprendenti.

Infatti, non è da escludere che Cristiano Ronaldo possa riposare. CR7 potrebbe rifiatare in vista della Champions League e a quel punto i titolari in avanti contro il Frosinone potrebbero essere Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi. Ogni decisione comunque verrà presa solo nelle prossime ore. Anche a centrocampo non sono da escludere novità visto che potrebbe godere di un turno di riposo Blaise Matuidi. Il numero 14 bianconero potrebbe di fatto essere sostituito da Emre Can e tornare fra i titolari. Oltre al tedesco forse troverà spazio anche Rodrigo Bentancur. Il numero 30 bianconero non si esclude che possa agire al posto di Miralem Pjanic.