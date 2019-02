Annuncio

Annuncio

In questo periodo dell'anno spesso si parla del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è legato alla Juventus fino al giugno 2020 ma le voci sul suo futuro circolano sempre. L'allenatore nei giorni scorsi è stato confermato da Fabio Paratici e lui stesso in conferenza stampa ha spiegato che è molto felice alla Juve. Nonostante le parole del ds e del tecnico juventino le voci sui nuovi possibili allenatori della Vecchia Signora comunque proseguono.

I nomi che sono circolati nelle scorse settimane per il futuro della panchina bianconera sono quelli di Zinedine Zidane e Antonio Conte, a loro oggi si è aggiunto quello di Pep Guardiola.

Anche Guardiola potrebbe interessare alla Juve

L'ultimo allenatore che è stato accostato dalla stampa alla guida tecnica Juve per il futuro è quello di Pep Giardiola.

Annuncio

L'allenatore però è legato al Manchester City, club che non sembra intenzionato a lasciar partire il suo tecnico. Perciò sembra molto difficile che i bianconeri possano arrivare a Guardiola.

Il tecnico ex Barcellona però apprezza la Juventus di recente ha elogiato la Vecchia Signora. Guardiola, infatti, aveva sottolineato che la Juve è una delle squadre più forti in circolazione, in quanto è stata capace di vincere molti scudetti di fila, inserendola (assieme a Barcellona e Bayern) fra le migliori società dellì'ultimo decennio.

Chissà che in futuro effettivamente questa pista non possa davvero concretizzarsi. Al momento però è difficile ipotizzare scenari sul futuro della panchina juventina visto che Massimiliano Allegri ha appunto un contratto fino al 2020.

Annuncio

La Juve pensa alla Champions

La Juve prima di pensare al mercato deve però concentrarsi soprattutto sul campo. Mercoledì, infatti, i bianconeri saranno attesi al Wanda Metropolitano per sfidare l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions. La Juve in questi giorni lavorerà alla Continassa e Massimiliano Allegri dovrà fare tutte le valutazioni di formazione.

I dubbi sono ancora parecchi anche perché in attacco solo Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic sono certi del posto. Per il resto è aperto un ballottaggio piuttosto serrato fra Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Questo dubbio la Juve se lo porterà fino nelle ore che precederanno la gara contro l'Atletico Madrid. Per il resto, invece, Massimiliano Allegri sembra avere le idee piuttosto chiare e ripartirà dal 4-3-3 con il ritorno sulla corsia di sinistra di Alex Sandro.

Annuncio

Se il brasiliano è certo del posto sulla fascia mancina sulla destra c'è un piccolo dubbio anche se Mattia De Sciglio sembra favorito su Joao Cancelo.