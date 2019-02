Annuncio

Ieri mattina Fabio Paratici ha parlato a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1 toccando diversi argomenti. Il ds della Juventus ha spiegato anche cosa è successo la scorsa estate con Icardi. Il dirigente bianconero ha solo raccontato che la Vecchia Signora chiese informazioni sull'argentino e niente di più. A Milano però non hanno preso bene le parole di Fabio Paratici e Beppe Marotta si è subito affrettato a rispondere al suo ex compagno di avventura. Il neo dirigente dell'Inter nel corso dell'assemblea degli azionisti della società meneghina ha parlato così delle dichiarazioni rilasciate dall'ex collega: "Il gioco del calcio è un bar, un circo - ha affermato Marotta - e in certi momenti accettiamo certe dinamiche".

Il dirigente dell'Inter sempre in riferimento alle parole di Paratici ha poi aggiunto: "L'affermazione è a mio giudizio fuori luogo". Marotta ha concluso così il suo pensiero: "Icardi è un nostro tesserato ed è giusto che decidiamo noi insieme a lui - ha detto il dirigente nerazzurro - quello che sarà il suo futuro". Adesso non resta che attendere un'eventuale risposta di Fabio Paratici o di qualche altro dirigente della Juve.

Intanto la Juve pensa alla Champions

La Juve, in questo momento, non pensa al mercato ma pensa soprattuto all'imminente sfida contro l'Atletico Madrid. I bianconeri questa mattina verso le 11:45 sonno scesi in campo alla Continassa per allenarsi in vista del match contro gli spagnoli.

Al termine della sessione la squadra pranzerà e poi alle 16 partirà alla volta di Madrid. La Juve è attesa in Spagna dopo le 18 e alle 18:25 i giocatori bianconeri prenderanno il primo contatto con il Wanda Metropolitano, ed effettueranno il classico walkaround. Dopodiché alle 18:45 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di Miralem Pjanic che sveleranno le loro sensazioni pregara. Per quanto riguardo la formazione invece resta il dubbio in attacco con Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Joao Cancelo che si contendono il posto nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic.

In difesa spazio ai titolarissimi

In casa Juve i dubbi di formazione sono soprattutto legati all'attacco mentre in difesa e a centrocampo si hanno abbastanza certezze visto che davanti a Wojciech Szczesny, agiranno Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo, invece, toccherà a Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.