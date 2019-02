Annuncio

Continua senza soste la preparazione della Juventus in vista della partita contro l'Atletico Madrid. I bianconeri si sono allenati questa mattina e anche domani saranno in campo alla Continassa per proseguire gli allenamenti, martedì pomeriggio, poi la squadra partirà per la Spagna. In queste ore, inoltre, Massimiliano Allegri sta cercando di risolvere tutti i dubbi di formazione. In particolare il nodo da sciogliere riguarda l'attacco, mentre negli altri reparti le scelte sono pressoché fatte. Una delle certezze del tecnico livornese è Alex Sandro che agirà in difesa sulla corsia di sinistra: il brasiliano, oggi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e l'argomento principale è stata ovviamente la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Alex Sandro carica la Juve

La Juve è ormai entrata nel vivo della preparazione della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. I bianconeri stanno lavorando intensamente e sono pronti per il match di mercoledì. Alex Sandro, questo pomeriggio, ha parlato della gara contro gli spagnoli ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che l'Atletico è una squadra molto forte ben organizzata e che bisognerà prestare attenzione non solo agli attaccanti ma a tutti i loro giocatori. Inoltre, il brasiliano ha parlato di come le sfide di Champions League siano differenti rispetto al campionato: "Le partite di Champions sono sempre un'altra cosa rispetto al campionato", ha affermato Alex Sandro che ha poi aggiunto che la Juve dovrà mantenere alta la guardia: "La nostra concentrazione deve rimanere alta perché stiamo arrivando alla fase finale".

Il numero 12 bianconero però ha avvertito l'Atletico Madrid, sottolineato che la sua squadra vuole sempre ottenere risultati importanti: "La Juventus entra in campo sempre per vincere". Alex Sandro ha poi concluso dicendo che sicuramente quella di mercoledì sarà una partita spettacolare: "Sarà una grande partita sia per chi sarà in campo sia per chi la guarderà".

Douglas Costa resta in dubbio

Per la partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, Massimiliano Allegri non è certo di recuperare Douglas Costa. Infatti, il brasiliano oggi ha lavorato parzialmente in gruppo e per questo motivo ancora non si sa con certezza se sarà convocato per la partita di mercoledì. Chi invece sarà regolarmente a disposizione è Daniele Rugani che anche stamani ha lavorato in gruppo con i compagni.