Dopo la sconfitta dell'ultimo minuto rimediata in campionato contro il Genoa, che a Marassi si è imposto per 2-1 in rimonta, per la Lazio di Simone Inzaghi è già tempo di pensare alla prossima partita. La squadra biancoceleste sarà impegnata mercoledì 20 febbraio (con calcio di inizio programmato per le ore 18.00) nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Siviglia allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán della città andalusa.

I biancocelsti saranno chiamati al non facile compito di ribaltare il risultato della partita di andata per poter proseguire ancora il proprio cammino nella seconda competizione europea per club.

Lazio: per passare serve la vittoria ad ogni costo

Per poter superare i sedicesimi di finale, la Lazio necessariamente dovrà espugnare il campo del Siviglia. Alla squadra biancoceleste per essere sicura di avanzare nel torneo serve un successo con almeno due gol di scarto entro il novantesimo minuto.

Questo scarto è reso necessario dal punteggio ottenuto nel match di andata con il Siviglia che si è imposto all'Olimpico per 1-0, grazie al gol realizzato da Ben Yedder al ventiduesimo della prima frazione di gioco su assist di Sarabia.

La vittoria con due gol di scarto non è però l'unica possibilità a disposizione dei biancocelesti di poter accedere agli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, può accedere alla fase successiva dell'Europa League anche una una vittoria di misura a patto che realizzi almeno due gol. In caso quindi di 1-2 o 2-3 o risultati simili, sarebbe infatti la squadra ospite ad avere il pass per gli ottavi di finale in virtù del maggior numero di gol realizzati in trasferta.

La Lazio, dopo la sconfitta dell'andata, nella partita di mercoledì sarà insomma costretta a vincere. Mentre in caso di pareggio o di sconfitta a passare il turno sarà infatti la squadra spagnola.

Siviglia-Lazio: possibili anche i supplementari e rigori

Il match del Ramón Sánchez Pizjuán potrebbe protrarsi anche oltre il novantesimo minuto con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore. Affinché la sfida tra biancorossi e biancocelesti si protragga ai tempi supplementari il punteggio al termine dei tempi regolamentari dovrà essere di 1-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi. Lo stesso punteggio, se non cambiasse durante i 30 minuti di extra-time, potrebbe costringere poi le due squadre ad affrontare anche la lotteria dei rigori.

Se invece nei tempi regolamentari arriverà un gol da parte del Siviglia, o due reti da parte della Lazio, la possibilità di disputare i tempi supplementari svanirà.

Insomma per la Lazio e tutti i suoi tifosi si va verso una notte al cardiopalma, con un unico obiettivo: l'accesso agli Ottavi di finale di Europa League.