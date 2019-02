Annuncio

Atletico Madrid-Real Madrid è una delle stracittadine più blasonate al mondo, che per ben due volte è stata atto finale di Champions League. Si tratta inoltre del match clou della 23ª giornata della Liga, dato che si affronteranno la seconda della classe contro la terza, separate da due punti. Un vantaggio che si è ridotto proprio nel precedente turno di campionato, che ha visto i colchoneros uscire sconfitti da Siviglia, sponda Betis (1-0), e i blancos centrare il quarto successo consecutivo in campionato grazie al 3 a 0 rifilato all’Alaves. I campioni d’Europa sembrano dunque aver finalmente superato l’impasse di inizio stagione e si presenteranno al derby con il morale alto, tra l’altro galvanizzati dal positivo pareggio arrivato in settimana nell’altra super sfida spagnola giocata in trasferta contro il Barcellona per la semifinale d’andata della Coppa del Re (1-1).

Il derby di Madrid in diretta su DAZN

Il derby di Madrid valido per il 23esimo turno della Liga si giocherà domani, sabato 9 febbraio, alle ore 16:15. La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

Per quanto riguarda le formazioni, in casa Atletico sono segnalate alcune defezioni importanti. Simeone non potrà infatti disporre degli infortunati Savic e Diego Costa. Sono inoltre in dubbio Godin, Saul e su tutti Koke. Non sono invece segnalate assenze di rilievo nella rosa di Solari. Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Lucas Hernandez; Correa, Thomas, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata. All.: Simeone.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Reguilon; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. All.: Solari.

Ultimi precedenti di Atletico-Real

Sarà il derby numero 163 di Primera Division e i precedenti parlano di un dominio decisamente marcato da parte del Real con 86 vittorie e 38 pareggi contro 39 i successi dell’Atletico. Il match d'andata si è concluso senza reti, come la sfida più recente giocata con i colchoneros padroni di casa (la passata stagione della Liga).

In mezzo a questi due incontri un altro pareggio, lo scorso anno in campionato a Madrid (1-1) e il trionfo dell’Atletico Madrid in apertura di stagione a Tallinn, con la Supercoppa Europea in palio decisa ai supplementari dai gol di Saul e Koke per il definitivo 4-2 dopo il 2-2 durante i novanta minuti regolamentari (doppietta di Diego Costa, Benzema e Sergio Ramos).