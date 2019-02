Annuncio

Cristiano Ronaldo da sempre ha dimostrato un legame fortissimo con la mamma Maria Dolores. Infatti, la signora Aveiro è un vero e proprio punto di riferimento per CR7, che la adora. In questo periodo, però, la madre del pluri-pallone d’oro sta vivendo un momento molto difficile: la signora Dolores, in un’intervista ad una tv portoghese, ha infatti annunciato che sta lottando contro il cancro. Purtroppo la mamma di Cristiano Ronaldo non è la prima volta che si trova a combattere contro questo brutto male. Già nel 2007 la signora Dolores si era trovata ad affrontare la sua battaglia personale contro il cancro.

La mamma di CR7 confessa che sta lottando contro il cancro

La signora Dolores in un’intervista rilasciata ad una tv portoghese ha annunciato: “Sono stata operata all’altro seno a Madrid”.

La signora Dolores, come detto, già nel 2007 aveva avuto il cancro e adesso si trova nuovamente a dover combattere la sua personale battaglia per sconfiggere la malattia. La mamma di Cristiano Ronaldo ha inoltre affermato di essersi anche sottoposta a tutte le cure del caso: “Ho fatto la radioterapia - ha annunciato Dolores Aveiro - e ora sto combattendo per la mia vita”. La madre di CR7 ha subito il secondo intervento, ma ricordiamo che il campione della Juventus, ai tempi della prima operazione a cui era stata sottoposta la sua mamma, aveva deciso di donare 100 mila euro all’ospedale che aveva avuto in cura la signora Dolores.

La compagna di CR7 soffre per la perdita del padre

Se Cristiano Ronaldo è sicuramente in apprensione per la saluta della mamma, anche la sua compagna Georgina non sta attraversando un momento emotivamente molto facile.

Infatti, circa una settimana fa, la compagna del portoghese ha perso il papà, un uomo al quale era molto legata. Georgina in una recente intervista ha svelato che per lei questo è un momento drammatico, ma che il suo compagno la sta aiutando a superare il dolore accusato dopo la perdita di suo padre.

Domenica Ronaldo guiderà l’attacco della Juve

In questi giorni la Juventus ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri per il match di domenica non sembra avere molti dubbi di formazione. Soprattutto in attacco le scelte del tecnico livornese sembrano fatte. Infatti, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic guideranno come sempre l’attacco juventino è insieme a loro ci sarà il ritorno di Paulo Dybala.