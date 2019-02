Annuncio

Annuncio

L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. La società nerazzurra, infatti, a luglio uscirà dal settlement agreement e sarà libera dai vincoli del fair play finanziario. Uno degli obiettivi principali dei dirigenti sarà quello di rinforzare il centrocampo che è il reparto che ha mostrato maggiori carenze nelle ultime stagione. Quest'anno doveva essere Radja Nainggolan a far fare il salto di qualità ma il belga ha avuto più di qualche problema fisico che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento.

L'Inter, dunque, la prossima estate cercherà un giocatore che faccia realmente compiere il salto al reparto nevralgico del campo. Vicino l'accordo per Nicolò Barella, l'altro obiettivo dei nerazzurri sembra essere diventato il centrocampista croato del Barcellona, Ivan Rakitic.

Advertisement

Inter su Rakitic

Ivan Rakitic potrebbe essere il nome che infiammerà la prossima sessione estiva di calciomercato in ottica Inter. Il centrocampista croato del Barcellona è stato individuato come l'elemento giusto per il salto di qualità e per avvicinarsi alla Juventus andando a competere quello scudetto che nella Milano nerazzurra manca da nove anni.

Rakitic ha rinnovato il contratto con i blaugrana due anni fa fino a giugno 2021 a quasi sette milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centoventicinque milioni di euro. Una cifra che se fino a qualche anno fa sembrava impossibile spendere, adesso sembra essere quasi irrisoria per un calciatore delle sue qualità e con il suo palmares. Basti pensare che il patron della Lazio, Claudio Lotito, questa estate per Sergej Milinkovic-Savic chiedeva una cifra superiore ai centocinquanta milioni di euro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Cifra spropositata per un centrocampista di sicuro talento ma che deve ancora confermarsi ai vertici del calcio mondiale.

Offerta importante

Dalla Spagna sono sicuri che l'Inter sia il club maggiormente interessato a Ivan Rakitic. Su di lui ci sono anche Paris Saint Germain e Manchester United ma, stando a quanto riportato dalla trasmissione El Chiringuito, i nerazzurri sono la società che ha fatto un'offerta molto importante al centrocampista croato. Il classe 1988 si è preso del tempo anche perché l'impressione è che il suo futuro dipenda da quello del tecnico Ernesto Valverde, a cui è molto legato. In caso di permanenza, infatti, difficilmente il vice campione del mondo lascerà la Catalogna. In caso contrario potrebbero aprirsi clamorosi scenari a tinte nerazzurre.

I media spagnoli non hanno evidenziato quali siano le cifre sul tavolo. Probabile, però, che l'Inter possa fare la stessa offerta fatta a Luka Modric l'estate scorsa. Un contratto triennale a quasi dieci milioni di euro a stagione.