Ritorna dopo diverse settimane di stop il consueto appuntamento settimanale con il grande calcio della Champions League. Martedì 12 febbraio alle 21:00, infatti, si giocherà il primo turno di andata degli ottavi di finali della competizione, dove la Roma di Eusebio Di Francesco incontrerà i portoghesi del Porto allo stadio Olimpico di Roma. Ma su quale emittente televisiva sarà possibile seguire il match dei giallorossi in diretta? La partita potrà essere vista solo ed esclusivamente sui canali ufficiali di Sky.

Dove vedere Roma-Porto in tv e web

Nel dettaglio, vi segnaliamo che il match Roma-Porto non verrà trasmesso in chiaro in tv, in quanto questa settimana la Rai ha acquistato i diritti per trasmettere gratuitamente in televisione la partita fra l'Ajax e il Real Madrid, che andrà in onda mercoledì 13 febbraio.

La partita dei giallorossi invece sarà trasmessa solo ed esclusivamente sui canali a pagamento di Sky, precisamente sul canale Sky Sport e in alta definizione su Sky Sport HD. Da non dimenticare che gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di vedere la partita attraverso i dispositivi mobili, grazie all'applicazione gratuita Sky Go, fornita sempre da Sky.

Segnaliamo per tutti quelli che non avranno modo di vedere la partita in diretta, che sarà possibile rivederne gli highlights giovedì 14 febbraio alle ore 1:00 circa su TV8 nello show chiamato appunto Highlights Champions League.

Le probabili formazioni e la designazione arbitrale

La Roma di Di Francesco arriva alla sfida Champions contro il Porto dopo aver vinto in campionato venerdì scorso contro il Chievo con il punteggio di 3 a 0.

Il Porto invece vi giunge dopo aver pareggiato in trasferta con il Moreirense, con il punteggio di 1 a 1 nella Primeira Liga portoghese. Secondo le ultime indiscrezioni presenti sul web, la formazione giallorossa che scenderà in campo martedì contro il Porto dovrebbe essere la seguente: Mirante, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Cristante, Dzeko, Zaniolo ed El Sharaawy. Gli undici del Porto invece che dovrebbero scendere in campo per contrastare la foga romana dovrebbero essere: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Telles, Herrera, Danilo, Torres, Otavio, Tiquinho e Brahimi.

E' stato da poco reso noto che l'arbitro del match sarà l'olandese Danny Makkelie, mentre gli assistenti arbitrali saranno gli olandesi Mario Diks e Hessel Steegstra.

Il quarto uomo sarà l'olandese Kevin Blom, mentre al Var ci saranno Pol van Boekel e Jochem Kamphuis, provenienti sempre dai Paesi Bassi.