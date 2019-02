Annuncio

Mattinata di lavoro per la Juventus che poco dopo le 12 si è ritrovata in campo alla Continassa. Nella seduta di oggi Massimiliano Allegri ha avuto una splendida notizia visto che è sceso in campo insieme ai compagni anche Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero ha lavorato per tutto l’allenamento insieme alla squadra è dunque ha smaltito completamente il problema alla caviglia. Ha preso parte alla seduta di oggi anche Andrea Barzagli che però rispetto al compagno ha lavorato solo in parte in gruppo. Chi invece, non ha svolto l’allenamento di questa mattina è stato Cristiano Ronaldo. Infatti, il club bianconero ha comunicato che CR7, Giorgio Chiellini e Douglas Costa hanno fatto un lavoro personalizzato.

La Juve, inoltre, ha spiegato che per quanto riguarda il brasiliano, gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una buona progressione migliorativa. Al momento, però, non si sa quando rientrerà con certezza Douglas Costa.

Bonucci recuperato

Nelle scorse settimane, i tifosi della Juve erano in apprensione per le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero si è fatto male alla caviglia contro la Lazio e sembrava che dovesse stare fermo per circa un mese. A poco più di quindici giorni dal suo infortunio, il difensore livornese stamattina era in campo alla Continassa per allenarsi con i compagni. Dunque l’infortunio alla caviglia è alle spalle e Leonardo Bonucci è nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri adesso resta solo da capire se venerdì contro il Frosinone giocherà oppure se verrà preservato in vista della Champions League.

In settimana, la speranza è che possa recuperare anche Giorgio Chiellini. Oggi il numero 3 bianconero ha svolto un lavoro personalizzato ma resta l’ottimismo affinché possa essere a disposizione per la sfida contro l’Atletico Madrid.

Venerdì Allegri farà qualche cambio

Venerdì sera, la Juventus sarà in campo all’Allianz Stadium per sfidare il Frosinone. In questa sfida Massimiliano Allegri potrebbe apportare qualche cambio anche perché mercoledì 20 febbraio per i bianconeri ci il match contro l’Atletico Madrid. Dunque contro il Frosinone qualcuno rifiaterà. In particolare potrebbe godere di un po’ di riposo Blaise Matuidi e al suo posto potrebbe toccare a Emre Can. Anche uno fra Sami Khedira o Miralem Pjanic potrebbe rifiatare e a quel punto al loro posto potrebbe toccare a Rodrigo Bentancur.