Chievo-Roma è uno degli incontri in programma per la 23ª giornata di serie A. Una sfida che seguiremo live in diretta testuale, con le ultime sugli schieramenti e le azioni salienti del match. Alla fine tutti i voti e le pagelle dei migliori in campo. Il Chievo è sempre ultimo in classifica e avrebbe bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. Ma anche la Roma deve cercare di fare il pieno di punti, considerando che per conquistare il quarto posto quest'anno ci sarà davvero da sudare, vista la folta concorrenza.

Le ultime sulle formazioni di Chievo-Roma

Nel Chievo non ce la fa Pellissier. L'esperto attaccante cederà il posto a Djordjevic. L'altro dubbio del tecnico Di Carlo è in mediana, con Rigoni e Dioussè che si giocano il posto.

Il Chievo dunque dovrebbe schierarsi con il seguente undici: Sorrentino, Bani, Rossettini, Barba, Jaroszynki, Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Giaccherini, Stepinski, Djordjevic.

La Roma non ha sicuramente a disposizione il portiere Olsen e Manolas, inoltre De Rossi dovrebbe rimanere in panchina visto il successivo impegno di Champions League. In attacco il tecnico dovrebbe schierare sia Schick che Dzeko. Questa la probabile formazione della Roma: Mirante, Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Schick, Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko.