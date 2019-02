Annuncio

Annuncio

Nonostante sia ancora febbraio, la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra super competitiva per il 2019/2020 e hanno messo nel mirino alcuni giocatori di grandissimo talento.

Il primo di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista della Roma di soli vent'anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Champions League contro il Real Madrid (al "Bernabeu") e da lì il giovanissimo centrocampista ha inanellato una serie di prestazioni di altissimo livello. Monchi stà già lavorando per il rinnovo di Zaniolo, ma Paratici ha già in mente la strategia per strappare alla Roma la rivelazione di questa serie A: un assalto in stile Bernardeschi, con un'offerta di quaranta milioni cash piu' un ruolo di primo piano per Zaniolo nel progetto bianconero.

Annuncio

La Roma, inoltre, nella prossima sessione di calciomercato estivo, potrebbe trovarsi nella situazione di dover effettuare una cessione di cartello. Stando alle ultime notizie trapelate, poi, Zaniolo sarebbe stato da piccolo tifoso della Juventus. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, non solo Zaniolo: potrebbero arrivare anche Isco, Marcelo e de Ligt

Per rinforzare la difesa, invece, il primo obiettivo di Paratici è de Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax. Il classe 1999 viene valutato circa settanta milioni di euro e potrebbe diventare in breve il piu' forte giocatore al mondo nel suo ruolo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", il Barcellona non sarebbe intenzionato a fare un altro super investimento dopo l'acquisto di Frenkie de Jong dall'Ajax, dunque la Juventus avrebbe campo libero.

Annuncio

Gli altri possibili colpi della Juventus per la prossima estate sono Isco e Marcelo. I due giocatori del Real Madrid non sembrano rientrare nei piani di Solari, che spesso li ha lasciati in panchina. Per il centrocampista iberico, comunque, la Juventus dovrà fare attenzione alla concorrenza di Paris Saint Germain e Manchester City.

Se dovessero andare in porto questi acquisti, la squadra bianconera per la prossima stagione potrebbe esser questa: Szczesny, Cancelo, DE LIGT (Bonucci), Chiellini, MARCELO, ZANIOLO, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, ISCO. Si attendono novità nelle prossime settimane.