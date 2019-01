Annuncio

I quarti di finale della Tim Cup [VIDEO] 2019 prevedono un Fiorentina-Roma che promette gol e spettacolo visto il modo di giocare di entrambe le formazioni. Il match si gioca in gara unica, alle ore 18:15 di mercoledì 30 gennaio. Chi vuole seguire la partita in presa diretta potrà farlo grazie a Radio1, in tv su Rai2 e in streaming grazie a Rai Play, quindi accessibile da pc, tablet, smartphone. Gli altri quarti di finale sono: Milan-Napoli, Atalanta-Juve, Lazio-Inter e dunque tutte sfide di notevole interesse sia tattico che tecnico.

Luis Muriel ha avuto un impatto davvero importante nel nostro campionato, con tre gol e un palo in due gare, ma mister Pioli potrebbe decidere di farlo rifiatare, visto che in fondo le alternative offensive non mancano alla Viola.

Tornano a disposizione Fernandes e il nazionale Biraghi. Davanti il dubbio è tra Miralles e Pjaca. Benassi deve scontare un turno di squalifica. C'è entusiasmo tra i toscani dopo la sofferta vittoria a Verona (3-4 al volitivo Chievo) e la consapevolezza che questa Coppa o almeno la finale potrebbe essere un obiettivo realistico per quanto riguarda questa stagione. Per quanto riguarda il modulo prescelto, mister Pioli sarebbe orientato verso il 4-3-3. Davanti al francese Lafont i quattro in linea dovrebbero essere Milenkovic, che pezzella, Ceccherini, Biraghi. In mediana dovrebbero agire Benassi, Veretout, Fernandes. Ancora da scegliere i due compagni del confermatissimo Federico Chiesa nel reparto avanzato.

Ci sono grandi perplessità a Trigoria per il rendimento, a volte incomprensibile, della Roma, che pochi giorni fa si è fatta rimontare dall'Atalanta (da 0-3 a 3-3) rischiando perfino di capitolare nel finale, dopo un secondo tempo deficitario.

A Roma non digerirebbero facilmente un'altra precoce eliminazione in tim Cup, dopo quella dello scorso anno (a sorpresa) ad opera del Torino. Di Francesco si dovrebbe affidare ancora una volta al 4-2-3-1, ma l'impressione è che in casa Roma il problema non sia tanto il modulo quanto la "testa" cioè la tenuta psicologica di un gruppo che ha delle sbandate spesso incomprensibili. La Roma [VIDEO] dovrebbe disporsi in campo con questi effettivi: Olsen, Santon, Manolas, Fazio, Kolarov. In mediana dovrebbero esserci Cristante e Nzonzi bassi e poi il trio Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy. Davanti il terminale offensivo dovrebbe essere il bosniaco Dzeko, apparso in ottima forma a Bergamo.