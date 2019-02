Annuncio

In serie B, quando mancano quattordici gare alla fine della regular season, la classifica degli spettatori nelle partite casalinghe, per la stagione 2018/19, evidenzia tante conferme e qualche sorpresa, sia nelle posizioni di testa che in quelle di coda. A farla da padrone sono le squadre del sud che occupano le prime tre posizioni nella classifica generale, a dimostrazione di una maggiore partecipazione dei tifosi meridionali che, notoriamente, sono più caldi e passionali di quelli del centro-nord.

Il Benevento davanti a tutti, seguito dal Lecce e dal Foggia

La classifica degli spettatori analizzata dal sito stadiapostcards.com, vede in testa il Benevento con una media di 10.895, seguito dal Lecce con 10.322 e terzo il Foggia con 10.062, malgrado i 'satanelli' non stiano vivendo una stagione esaltante come quella dello scorso campionato.

Superano le 10.000 presenze in media il Verona che è quarto a 10.049, mentre la Salernitana si attesta al quinto posto con 9.496. Dietro il Palermo è sesto ma con una media di appena 7.686 spettatori, dato comunque, che risente anche della crisi societaria con le ultime vicende relative alla cessione del club.

I siciliano precedono il Perugia (7616), il Padova (7456), il Pescara (6997) ed il Cosenza che è al decimo posto con 6.901 spettatori.

Brescia, Crotone, Livorno e Venezia nella parte bassa della graduatoria

Sorprende l'undicesima posizione della capolista Brescia con 6.878 spettatori, mentre altre piazze importanti che hanno vissuto stagioni in serie A, come Crotone, Livorno e Venezia sono agli ultimi posti di questa particolare graduatoria.

All'ultimo posto c'è il Carpi con appena 2.258 spettatori, ma questo non è un dato che sorprende considerata la capienza dello stadio 'Cabassi'.

Riepilogando, questa è la speciale classifica degli spettatori

1) Benevento 10.895

2) Lecce 10.322

3) Foggia 10.062

4) Verona 10.049

5) Salernitana 9.496

6) Palermo 7.686

7) Perugia 7.616

8) Padova 7.456

9) Pescara 6.997

10) Cosenza 6.901

11) Brescia 6.878

12) Cremonese 6.405

13) Ascoli 5.912

14) Crotone 5.895

15) Livorno 5.818

16) Spezia 5.468

17) Cittadella 4.007

18) Venezia 3.604

19) Carpi 2.258

La partita più seguita, fino ad oggi, in questa stagione è stata Palermo-Brescia del 15/2/2019 che ha fatto registrare il record di presenze con 22.329 spettatori paganti, un dato veramente esaltante che farebbe molta invidia anche ai palcoscenici più prestigiosi della serie A.