Luca Cordero di Montezemolo, grande protagonista dell'imprenditoria italiana, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport non solo ha fatto il punto sulla Juventus, ma ha raccontato i suoi impegni di lavoro. Il manager, che è stato molto vicino all'avvocato Agnelli, pensa che quest'ultimo sarebbe rimasto molto amareggiato dalla sconfitta rimediata dalla Juventus contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Nonostante la débâcle, per l'intervistato la squadra ha valori tecnici e morali tali che ci siano ancora i presupposti per la rimonta. Solitamente dopo aver toccato il fondo la voglia di risalire la china è più forte, almeno secondo il parere di Montezemolo.

Ronaldo, Andrea Agnelli e Allegri

L'intervistato è rimasto sorpreso dal colpo di mercato Cristiano Ronaldo.

Come la maggior parte degli addetti ai lavori, Montezemolo pensa che all'Allianz Stadium occorrerà un CR7 in grande spolvero per tentare la rimonta. Il portoghese viene paragonato dall'intervistato ai più bravi piloti di auto che sanno vincere una gara anche partendo distanti dalla prima posizione: "Ronaldo è come quei grandi piloti capaci di ribaltare l'esito di una corsa anche partendo lontano dalla pole". Secondo Montezemolo, il presidente Andrea Agnelli contribuirà a caricare la squadra in queste settimane, inculcando la giusta tensione senza creare nervosismo. Per l'ex numero uno della Ferrari ogni partita, come ogni Gran Premio è una storia a sé: Montezemolo è convinto che a Torino tutti vedranno la vera Juventus. "All'avvocato Agnelli sarebbe piaciuto molto Massimiliano Allegri, perché è un uomo e un allenatore coraggioso", precisa Montezemolo.

Gli impegni di Montezemolo

Parlando della sua vita professionale, Montezemolo ha raccontato che è molto impegnato perché segue il figlio nel fondo Charme e inoltre da presidente di Ntv di Italo ha molte incombenze da assolvere, nonostante ciò si sente molto gratificato. Viaggiare per impegni professionali e personali gli 'costa' molto del suo tempo, ma lui è felice così. L'intervistato non dimentica chi non è fortunato come lui: Montezemolo è presidente di Telethon. Guardando all'Italia non è contento dell'immobilismo in cui versa il paese, animato solamente da faziosità. Anche l'Avvocato e Enzo Ferrari sarebbero poco contenti dell'attuale situazione italiana, perché entrambi erano determinati ad andare avanti per ciò che concerne le innovazioni e gli investimenti.