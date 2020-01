In attesa della ripresa del campionato di Serie B - giunto alla20^ giornata che si giocherà venerdì 17/1, alle ore 21,00, con l'anticipo Frosinone-Pordenone - sono le news di calciomercato e quelle di extracampo a tenere banco. Al centro delle prime il bomber del Lecce La Mantia, in merito alla seconde invece spicca il caos societario che sta esplodendo a Trapani.

Trapani, convocata l'Assemblea per il nuovo CdA

E' un vero e proprio caos societario quello che sta interessando in queste ore il Trapani Calcio: come riportato sull'edizione on line de La Repubblica, edizione di Palermo, il rappresentante dell'Alivision, proprietaria del club, Fabio Petroni, ha invitato alle dimissioni dalla carica di presidente Giorgio Heller, dopo che quattro componenti del CdA avevano rassegnato le proprie dimissioni.

E' prevista a breve un'assemblea straordinaria dei Soci che nominerà i nuovi membri del CdA ed il nuovo Presidente, il cui nome corrisponde a Pino Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani, mentre la carica di vice presidente sarà assunta dall'editore di Telesud Massimo Marino che dirigerà il settore marketing e comunicazione.

Non si vivono giorni tranquilli nemmeno in casa Cremonese dove da un momento all'altro dovrebbe essere ufficializzato l'esonero del tecnico Marco Baroni dopo soli due mesi dalla sua assunzione al posto di Rastelli.

In serata dovrebbe arrivare la notizia e, secondo quanto riportato da TMW, in panchina potrebbe ritornare proprio Massimo Rastelli che aveva guidato la squadra nelle prime gare del torneo.

Pisa, Vido e Ceccherini nella lista del ds

Sul fronte del mercato si sta muovendo invece il Pisa che, come riportato da Sky Sport, potrebbe portare a casa un'importante operazione per potenziare il proprio attacco: si tratta di Luca Vido, centravanti di proprietà dell’Atalanta ma, attualmente, in prestito al Crotone. Nelle fila del club calabrese Vido non ha brillato come ci si aspettava, disputando 13 gare, molte come subentrante, senza mai realizzare una marcatura, tanto da indurre i responsabili del club a rimetterlo sul mercato. Il Pisa potrebbe tesserarlo sino alla fine della stagione insieme ad un altro obbiettivo, il difensore centrale Federico Ceccherini in forza al momento alla Fiorentina.

Un nome che farebbe la fortuna di molti club di serie B è quello dell'attaccante del Lecce Andrea La Mantia sul quale sono piovute numerose richieste, in primis dall'Empoli disposto a spendere una fortuna per accaparrarsi il forte attaccante protagonista della promozione in serie A dei giallorossi.

Oltre all'Empoli, si sono affacciate anche Pescara e Salernitana che vogliono trattare l'acquisto di La Mantia per fare un salto di qualità nella corsa ai play off. Chi la spunterà?