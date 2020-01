In serie C, prosegue il mercato acquisti e vendite dei calciatori, nonostante le difficoltà di natura economica che attanagliano diversi club della categoria, alle prese con lo squilibrio dei conti economici che pendono costantemente dalla parte dei costi gestionali.

Intanto, nelle ultime ore, il Vicenza, secondo la redazione di TMW, dopo i contatti per Melchiorri, avrebbe messo in conto un nome prestigioso per la categoria, un bomber di razza, si tratta di Matteo Ardemagni che non ha ancora firmato il contratto di rinnovo con l'Ascoli.

Trattativa difficile ma non impossibile per gli berici che puntano a consolidare la loro leadership nel girone B.

Il Bari chiede anche Ninkovic

Nel girone C il Bari, dopo il prodigioso cammino delle ultime giornate di campionato, prepara una campagna acquisti per tentare di mantenere l'attuale seconda posizione in classifica che lo porterebbe ad affrontare i play off in condizioni ottimali. Naturalmente, il club pugliese non lascia nulla di intentato anche per avvicinarsi alla Reggina che domina il campionato con 10 punti di vantaggio proprio sui baresi ed è per questo che i 'galletti' stanno tentando di assicurarsi il trequartista Karim Laribi, attualmente all'Empoli, in prestito dall'Hellas Verona.Sulla presunta trattativa che vedrebbe interessato il club biancorosso al calciatore dell'Ascoli Ninkovic è intervenuto il Ds marchigiano Antonio Tesoro che, pur non smentendo le voci della richiesta dei pugliesi, ha fatto intendere che il calciatore non sarà svenduto in quanto viene ritenuto un patrimonio inestimabile.

Reggina e Monza, due colpi per confermare il primato

La Reggina ha ufficializzato l'acquisto delle prestazioni sportive del trentenne attaccante Manuel Sarao, proveniente dal Cesena, a titolo definitivo, con un contratto fino al 30 giugno 2021. Con Sarao viene rinforzato ulteriormente il reparto offensivo dei calabresi, in quanto trattasi di un elemento molto dotato fisicamente grazie alla sua statura (m. 1,92) ed alla sua esperienza maturata nei diversi anni di carriera in Serie C.

La Virtus Francavilla Calcio ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 Manuele Castorani, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, e protagonista di tre campionati in Serie D con le maglie di Ponsacco e Ligorna, collezionando 74 presenze e 6 reti.

Il Monza si sarebbe assicurato l'attaccante Nicola Rauti, classe 2000, proveniente dal Torino e, secondo la redazione spotiva di tuttoc.com, il calciatore si troverebbe già presso il centro sportivo Monzello per conoscere la nuova compagine che sta disputando un gran campionato, in testa nel girone A.

Intanto in casa Avellino è rientrato il Ds Carlo Musa, che, dopo la promozione ottenuta con il club irpino nella scorsa stagione, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020, con un'opzione per altri due anni e prenderà subito il comando delle operazioni in sede di mercato.