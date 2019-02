Annuncio

Domenica 3 febbraio 2019 è andata in scena la 25ª giornata del Girone E di Serie D, che ha visto due sole partite terminare in pareggio: Ponsacco-Ghivizzano e San Donato-Aglianese. Tre squadre hanno vinto in casa e cinque hanno vinto in campo esterno e la classifica è cambiata ancora una volta, con la capolista che ha scavalcato la precedente prima della classe.

Risultati e classifica 25ª giornata

Grazie al pareggio delle due squadre ex prime in classifica e alla vittoria della Pianese, la classifica dopo la 25ª giornata del Girone E di Serie D è cambiata.

Anche il Seravezza è avanzato con la rotonda vittoria esterna ai danni della Sinalunghese, mentre il Tuttocuoio, con il rendimento altalenante delle ultime giornate, è scivolato in quinta posizione.

Proprio ieri ha perso in casa col Montevarchi, che raggiunge la settima posizione. Le ultime quattro squadre in classifica hanno tutte perso e si complica drasticamente la situazione della Massese, ma anche la Sinalunghese sembra destinata alla retrocessione dopo tre sconfitte consecutive. La sfida per uscire dai playout Real Forte-Bastia è andata agli ospiti, che possono ancora sperare, sebbene domenica prossima abbiano un impegno molto difficile con la Sangiovannese che è reduce da due sconfitte consecutive.

Risultati

Sporting Club Trestina - Scandicci : 1-1

Prato - Massese : 3-1

Ponsacco - Ghivizzano Borgoamozzano : 1-1

Sinalunghese - Seravezza Pozzi Calcio : 0-3

Cannara - Viareggio : 1-0

San Donato Tavarnelle - Aglianese Calcio : 1-1

San Gimignano Sport - Gavorrano : 0-2

Tuttocuoio - Aquila 1902 Montevarchi : 1-2

Real Forte Querceta - Bastia : 1-2

Sangiovannese - Pianese : 1-2

Classifica

Pianese 47

Ghivizzano Borgoamozzano 46

Ponsacco 45

Seravezza Pozzi Calcio 45

Tuttocuoio 45

San Donato Tavarnelle 42

Aquila 1902 Montevarchi 41

Gavorrano 37

Sporting Club Trestina 37

Cannara 34

Sangiovannese 34

Viareggio 33

Prato (-1) 30

Real Forte Querceta 28

Bastia 27

Aglianese Calcio 27

Sinalunghese 23

Scandicci 23

San Gimignano Sport 15

Massese 12

Classifica marcatori

La classifica dei marcatori arrivati alla 25ª giornata del Girone E di Serie D vede sempre in prima posizione il bomber del Seravezza Rodriguez con 19 reti, seguito da Ortolini a 17.

Avanzano a 16 gol Brega del Ponsacco e Moreo del Prato ed entrano tra i primi 15 Belli del Bastia, Di Santo della Sangiovannese e Bellante del Tuttocuoio.

19 - Rodriguez Samon Reider : Seravezza Pozzi Calcio

17 - Ortolini Raffaele : Ghivizzano Borgoamozzano

16 - Brega Cristian Carlo : Ponsacco

16 - Moreo Riccardo : Prato

14 - Benedetti Lorenzo : Pianese

11 - Di Paola Francesco : Tuttocuoio

11 - Regoli Vieri : Aquila 1902 Montevarchi

10 - Lucatti Giacomo : Sinalunghese

9 - Falchini Gabriele : Real Forte Querceta

9 - Essoussi Adnane : Aquila 1902 Montevarchi

9 - Chicchiarelli Samuele : Viareggio

9 - Lamioni Nicola : Gavorrano

8 - Bellante Vincenzo : Tuttocuoio

8 - Di Santo Francesco : Sangiovannese

8 - Belli Lorenzo : Bastia

Programma 26ª giornata Serie D Girone E

Domenica 10 febbraio si giocherà la 26ª giornata del girone E di serie D ed il programma prevede alcuni scontri molto interessanti come Seravezza-San Donato e Gavorrano-Ponsacco. Nella zona rossa si affronteranno Scandicci-Sangimignano e Aglianese-Real Forte.

Tutte le partite inizieranno alle 14.30.