Da sempre uno dei punti di forza della Juventus è la difesa, infatti la BBC ha contribuito decisamente ai successi degli ultimi sette anni, ma il tempo passa e Barzagli, Bonucci e Chiellini sono ormai avanti con l'età e di conseguenza preda di ripetuti acciacchi fisici. In questo momento ad esempio, i tre scudieri abitano in infermeria e la loro assenza in campo si sente, eccome. Nelle ultime due partite la Vecchia Signora ha incassato ben sei gol, i primi tre contro l'Atalanta le sono costati l'esclusione dalla Coppa Italia, gli altri il pareggio con il Parma neopromosso.

Nonostante il sarcasmo di Massimiliano Allegri, l'allarme è scattato e non si può più ignorare. Molti addetti ai lavori pensano che si doveva bloccare la partenza di Medhi Benatia, i cui modi ruvidi sono più efficaci rispetto alla correttezza di Daniele Rugani, ma ormai piangere sul latte versato è inutile, piuttosto urge stilare una lista per individuare le pedine adatte al restyling del pacchetto arretrato.

I candidati per la rifondazione del pacchetto arretrato

Paratici, da tempo, ha individuato alcuni possibili acquisti ed in cima alla lista c'è Matthijs de Ligt, il 19enne capitano dell'Ajax, per il quale, nella finestra invernale, erano stati presi contatti con il direttore generale Edwin van der Sar, vecchia conoscenza bianconera. La società olandese che valuta il centrale 70 milioni di euro non si è voluta privare del tesserato a stagione in corso, ma in estate il difensore degli Orange sbarcherà su altri lidi ancora sconosciuti perché le pretendenti sono molteplici (PSG e Barcellona in primis). De Ligt è il preferito dal direttore dell'area sportiva perché, a differenza di altri baby talenti, è già pronto per difendere ad alti livelli. Altri giovani promettenti sul taccuino sono: Nikola Milenkovic della Fiorentina e Cristian Romero del Genoa.

Per il rossoblu è già stata avviata una trattativa ancora da perfezionare con il club di Preziosi, ma essendo ancora acerbo l'argentino potrebbe sbarcare all'ombra della Mole solo nel 2020. Oltre ai talenti in erba, la dirigenza della Continassa segue anche profili maturi pronti all'uso e tra questi c'è Savic, Diego Godin e Gimenez per i quali si è tentato un approccio con l'Atletico Madrid, prossimo avversario in Champions League, senza successo. Tra i candidati per il fisiologico ricambio generazionale c'è Romagnoli del Milan, da sempre molto gradito ai bianconeri, ma difficile da raggiungere. Una sua possibile cessione dipenderà dai risultati ottenuti a fine campionato dalla squadra di Gattuso che se non dovesse qualificarsi in Champions League, sarebbe costretta a vendere. Il sogno proibito di Paratici resta però Koulibaly del Napoli. Imbastire una trattativa con i partenopei sembra quasi impossibile, eppure il senegalese sarebbe la pedina perfetta per rinforzare la difesa di Madama.