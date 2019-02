Annuncio

La Juventus ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione e ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. Il giovanissimo giocatore (ha solo diciannove anni) si è dimostrato uno dei migliori calciatori della Roma ed è andato a segno anche nell'ultima partita contro il Milan. Il club giallorosso sta tentando di farlo rimanere nella Capitale, ma su di lui si sono già mosse numerose squadre, dopo le bocciature della Fiorentina e dell'Inter.

Su Zaniolo, infatti, è molto forte l'interesse della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione. Il giocatore ha cambiato procuratore per la terza volta in pochi mesi e la Juventus dovrà vedersela con la concorrenza di club come Barcellona, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint Germain.

Il club bianconero, inoltre, ha messo nel mirino anche Koulibaly (fortissimo difensore centrale del Napoli) per la prossima stagione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, potrebbero arrivare Koulibaly e Zaniolo

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus avrebbe intenzione di acquistare Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. Per il talentuoso centrocampista, considerato tra i migliori nel suo ruolo in Italia, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto quaranta milioni di euro più una contropartita tecnica. Intanto, come riporta "Calciomercato.com", Fabio Paratici sta pensando anche ai prossimi acquisti in difesa e nella sua lista ci sarebbe anche il nome di Koulibaly del Napoli. Per la Juventus, infatti, è molto difficile arrivare al giovanissimo De Ligt dell'Ajax, il quale viene valutato dai lancieri almeno settanta milioni di euro.

Il difensore senegalese del club partenopeo sarebbe il profilo ideale per il club bianconero, ma viene valutato circa cento milioni di euro dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Al momento, le alternative per la difesa rispondono ai nomi di Romero (giovanissimo difensore del Genoa, una delle rivelazioni di questo campionato) e di Stefan Savic (centrale dell'Atletico Madrid che vanta un passato nelle fila della Fiorentina). Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Nel caso in cui arrivassero Zaniolo e Koulibaly, la probabile formazione della Juventus sarebbe questa: Szczesny, Cancelo, Chiellini, KOULIBALY, Alex Sandro, Pjanic, ZANIOLO, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Mandzukic.