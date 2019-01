Annuncio

E' da pochi giorni terminata la 21^ giornata di Serie A [VIDEO] e per chi segue il Fantacalcio è indispensabile informarsi sui gol e sugli assist che hanno messo a segno i vari giocatori. Si seguito andremo infatti ad analizzare i giocatori che hanno portato più punti ai Fantallenatori e quelli che invece li hanno fatti perdere con autogol, espulsioni e prestazioni da incubo.

I top della giornata

Camillo Ciano (Frosinone): la clamorosa vittoria del Frosinone per 0-4 sul Bologna è passata dai piedi di Camillo Ciano, autore di una bella doppietta.

Dopo questa partita il Frosinone può ancora credere nella salvezza? Intanto chi ha Ciano al Fantacalcio può esultare. Voto 7,5 (13,5 al Fantacalcio).

Edin Dzeko (Roma): la squadra giallorossa è "riuscita" nell'impresa negativa di farsi rimontare 3-3 dopo che era in vantaggio per 0-3.

Due delle reti sono arrivate però grazie ad Edin Dzeko, che sembra aver ritrovato la forma dopo l'infortunio lo aveva allontanato dal campo per alcune settimane. Voto 7,5 (13,5 al Fantacalcio)

Fabio Quagliarella (Sampdoria): chiudiamo la classifica dei top della 21^ giornata con l'immortale Fabio Quagliarella, che con i 2 rigori messi a segno nella sfida contro l'Udinese è riuscito a raggiungere il record di Batistuta, che era andato a segno per ben 11 gare consecutive nel 1994. La festa blucerchiata è terminata poi in bellezza con un rotondo 4-0, con un assist proprio di Quagliarella. Voto 8 (15 al Fantacalcio)

I flop della giornata

Lukas Skorupski (Bologna): quella tra Bologna e Frosinone è stata forse la partita più sorprendente della giornata, con i ciociari che si sono imposti con un clamoroso 0-4 al Dall'Ara di Bologna.

Il portiere rossoblù è stato infatti uno dei principali artefici di questa disfatta, complici le sue insicurezze e le sue papere ed ha portato un -4 di malus al Fantacalcio: Che dire, giornata da dimenticare. Voto 4 (0 al Fantacalcio).

Federico Mattiello (Bologna): nella classifica dei flop di giornata c'è spazio anche per Mattiello, altro artefice della disfatta del Bologna. La sua espulsione al 13' del primo tempo ha infatti lasciato la sua squadra in 10 per più di 80 minuti ed ha portato un -1 di malus ai suoi fantallenatori. Voto 3 (2 al Fantacalcio).

Emre Can (Juventus): la Juventus aveva iniziato male la partita contro la Lazio e l'autogol di Emre Can ha solo peggiorato le cose. Nel primo tempo il giocatore tedesco aveva anche rimediato un'ammonizione, che ha portato un malus complessivo di -2,5. La Juventus [VIDEO]poi ha vinto, ma lui è stato il peggiore. Voto 4,5 (2 al Fantacalcio).

Matteo Politano (Inter): chiude la classifica dei flop della 21^ giornata di Serie A Matteo Politano che, nella gara contro il Torino, ha rimediato un rosso diretto per le frasi rivolte all'arbitro dopo soli 15 minuti dal suo ingresso in campo, che gli costerà 2 giornate di squalifica. Voto 4 (3 al Fantacalcio).