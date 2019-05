Grande calcio domani sera in diretta dal Camp Nou. Barcellona e Liverpool si sfidano nel match d'andata valido per la semifinale di Champions League in un doppio turno che si preannuncia abbastanza incerto. La formazione catalana raccoglie i favori del pronostico, ma i reds non partono certamente battuti alla luce di ciò che hanno dimostrato nel loro cammino continentale fino al penultimo atto del trofeo. Due formazioni che giocano un calcio offensivo e spettacolare, motivo per cui le emozioni non mancheranno sul terreno dell'immenso impianto blaugrana.

Pubblicità

Il match in diretta TV e streaming

Due opzioni per gli appassionati di calcio che desiderano vedere questa grande sfida tra due tradizionali scuole calcistiche del vecchio continente, due club che tra l'altro figurano svariate volte nell'albo d'oro della Coppa dei Campioni-Champions Legue: 10 complessive con 5 successi a testa. La gara va in diretta con inizio alle ore 21 sulle frequenze di Sky Sport Uno e Sky Sport 251 per tutti gli abbonati, ma anche in chiaro su Rai Uno ed in qualità Ultra HD sul canale 210 di Rai 4K su Tivùsat di Hot Bird.

Per chi preferisce lo streaming, è ovviamente possibile seguire il match su Sky Go e Rai Play, per pc, smathphone e qualunque tipo di dispositivo mobile.

Le probabili formazioni

Pochissimi dubbi per Ernesto Valverde che per il suo Barcellona ha soltanto problemi di abbondanza. L'unico indisponibile è infatti il lungodegente Rafinha, per il resto domani sera il tecnico catalano dovrebbe schierare la formazione tipo. Dovrebbe dunque essere un 4-3-3 con Ter Stegen in porta, Sergi Roberto e Alba sulle corsie esterne in difesa, Piqué e Lenglet centrali.

Pubblicità

A centrocampo dovrebbero agire Rakitić, Busquets e Arthur con Messi, Suárez e Coutinho a comporre il temuto tridente. Certamente temibile e di grande spessore è anche il trio avanzato del Liverpool che potrebbe, però, registrare una defezione importante: la presenza di Firmino è infatti incerta, l'attaccante brasiliano soffre di un problema all'inguine anche se, alla luce dell'importantissima posta in palio, farà di tutto per esserci. Se il nazionale verdeoro non dovesse farcela, al suo posto potrebbe giocare Origi.

Ad ogni modo, formazione speculare per Jurgen Klopp con Alisson tra i pali, Matip e van Dijk centrali in difesa con Alexander-Arnold e Robertson nel ruolo di esterni bassi. Nel settore nevralgico agiranno Fabinho, Henderson e Wijnaldum mentre in avanti Salah, Firmino e Mané avranno il compito di far breccia in una difesa che non è certamente il punto di forza dei campioni di Spagna.

I precedenti: reds imbattuti al Camp Nou

Non sono tantissimi i precedenti tra Barcellona e Liverpool, ma sorridono comunque alla formazione inglese che, oltretutto, può vantare di non essere mai stata sconfitta in terra catalana.

Pubblicità

Blaugrana e reds si sono affrontati 8 volte con 2 vittorie del Barcellona, 3 del Liverpool ed altrettanti pareggi. Oltretutto, quando era in palio il passaggio diretto al turno successivo, gli spagnoli non sono mai riusciti a staccare il biglietto: Nelle semifinali di Coppa Uefa delle stagioni 1975/76 e 2000/2001 furono infatti gli inglesi a passare il turno, stessa cosa negli ottavi di finale della Champions League 2006/2007. Il Barcellona ebbe la meglio nella doppia sfida della Champions League 2001/2002, non era però valida per il superamento del turno bensì per la seconda fase a gironi che ammetteva direttamente ai quarti di finale: entrambi i club si qualificarono.