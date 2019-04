Con dieci trofei continentali in campo equamente suddivisi, Barcellona-Liverpool è la semifinale d’andata di Champions League che mette di fronte due tra le squadre più blasonate del pianeta e sicuramente tra le più attrezzate di questa stagione: giustamente la sfida è stata definita una finale anticipata. Entrambe puntano ad arrivare al Wanda Metropolitano per conquistare la loro sesta Coppa dei Campioni, i catalani dopo i tre anni di supremazia del Real Madrid, gli inglesi dopo essere stati a un passo dall’impresa nella passata edizione.

Barcellona-Liverpool è in programma mercoledì 1° maggio al Camp Nou e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay, oltre che chiaramente su Sky Sport per gli abbonati (streaming SkyGo). Il calcio d’inizio della partita è fissato alle ore 21,00.

Il cammino di Barça e Reds

In questa stagione europea Messi e compagni sono tuttora imbattuti. Infatti, dopo aver messo in riga Tottenham, Inter e PSV nel gruppo B, si sono poi imposti in scioltezza al Lione agli ottavi e al Manchester United ai quarti. Più complesso, invece, il cammino nella fase a gironi degli uomini di Klopp dove hanno preceduto di un nulla e all’ultima giornata il Napoli nel gruppo vinto dal PSG.

Cambiando però poi decisamente la marcia negli scontri ad eliminazione diretta contro il Bayern (3-1 totale) e il Porto (6-1 totale).

Nel rispettivo ambito nazionale, il Barça, che disputerà anche la finale di Coppa del Re (contro il Valencia il 25 maggio), si è appena laureata campione di Spagna per la 26esima volta nella sua storia. Mentre il Liverpool è in lotta con il City per vincere la Premier, anche se, con un punto in meno a due giornate dalla fine, le chance per i Reds sono ridotte al minimo e necessitano comunque di un improbabile passo falso degli stessi Citizens.

Le probabili formazioni al Camp Nou

Una sola assenza nella squadra di Ernesto Valverde che riguarda il lungodegente Rafinha. Nel Liverpool è invece segnalato in leggero dubbio Fabinho. Speculare il modulo delle due squadre (4-3-3) con reciproco tridente offensivo delle meraviglie che promette scintille: da una parte Messi, Suarez e l’ex Coutinho; dall’altra Salah, Firmino e Mané. Queste le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho.

All.: Valverde.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Keita, Henderson; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

I precedenti di Barcellona-Liverpool

Liverpool imbattuto in casa del Barcellona (una vittoria e 2 pareggi in tre gare) e sempre vincente nei 3 confronti contro i catalani ad eliminazione diretta, ovvero le semifinali di Coppa Uefa 1976 e 2001 e gli ottavi Champions del 2008. Negli 8 precedenti totali 3 vittorie per la compagine inglese, 2 per il Barcellona (entrambe ad Anfield) e 3 pareggi.

Pronostico - Padroni di casa senza sconfitte da 22 partite, ospiti imbattuti da 19 gare ufficiali e reduci da 10 successi di fila. Qualificazione alla finale, dunque, tutta da scrivere nell’arco delle due sfide, ma il pronostico per questi primi novanta minuti è favorevole al Barcellona, anche se gli inglesi possono certamente segnare al Camp Nou: è probabile un Gol.