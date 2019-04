Mancano solo quattro giornate alla fine del campionato di Serie A e la lotta per entrare in Champions League entra nel vivo, con lo sprint finale che deciderà, probabilmente all'ultima giornata, chi potrà giocare la competizione europea più importante il prossimo anno. Sono ancora due i posti in palio (ovvero la terza e la quarta posizione finale) e ben sei invece le squadre in corsa. Chi la spunterà? Può essere interessante a tal proposito esaminare il calendario delle varie contendenti partita per partita.

Inter: 62 punti

La squadra nerazzurra è attualmente al terzo posto, con tre punti di vantaggio sull'Atalanta. Per tornare a sognare serate europee come quelle del 2010, l'Inter dovrà superare in particolare le insidie costituite dal Napoli e dall'Empoli all'ultima giornata, in caso quest'ultima fosse ancora invischiata nella lotta salvezza. Le avversarie dei nerazzurri saranno:

Udinese (trasferta)

Chievo Verona (casa)

Napoli (trasferta)

Empoli (casa)

Atalanta: 59 punti

La squadra bergamasca è indubbiamente la sorpresa di questo campionato: il team di Gasperini convince per dinamicità e abilità nell'affrontare a testa alta ogni tipo di avversario.

La strada per arrivare in Champions League è comunque ancora complessa e ad attendere l'Atalanta ci sono le sfide con la Juventus e soprattutto con una delle dirette contendenti alla Champions, ovvero la Lazio. La Dea nelle ultime quattro giornate dovrà affrontare:

Lazio (trasferta)

Genoa (casa)

Juventus (trasferta)

Sassuolo (casa)

Roma: 58 punti

Attualmente al quinto posto della Serie A, la Roma di Ranieri sembra essersi rialzata parzialmente dopo un campionato costituito da molti bassi e pochi alti, che porterà molto probabilmente a una rivoluzione tecnica il prossimo anno. Nulla è comunque perduto, perlomeno non ancora, a patto che la squadra capitolina riesca a non perdere punti per strada nelle prossime sfide.

Nel dettaglio i giallorossi dovranno affrontare:

Genoa (trasferta)

Juventus (casa)

Sassuolo (trasferta)

Parma (casa)

Torino: 56 punti

La squadra di Mazzarri è l'outsider di questa stupenda lotta per un posto in Champions League e, grazie alla recente vittoria contro il Milan, ha aumentato le proprie possibilità di qualificarsi per coppe europee. Il suo cammino la vedrà affrontare in casa una delle dirette rivali all'ultima giornata, la Lazio, mentre la prossima giornata sarà impegnata nel derby di Torino, contro una Juventus che non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma che non vorrà certo regalare punti ai "cugini".

Le avversarie dei granata saranno:

Juventus (trasferta)

Sassuolo (casa)

Empoli (trasferta)

Lazio (casa)

Milan: 56 punti

I rossoneri, dopo aver anche toccato il terzo posto, stanno attraversando un periodo molto difficile si giocheranno il tutto per tutto in questo finale di stagione, che potrebbe significare molto per i tifosi che vorrebbero tornare a giocare nel palcoscenico della Champions League. Il calendario non è proibitivo e la squadra milanese non dovrà sbagliare nulla nelle ultime quattro giornate, nelle quali affronterà:

Bologna (casa)

Fiorentina (trasferta)

Frosinone (casa)

Spal (trasferta)

Lazio: 55 punti

I biancocelesti dovranno affrontare Atalanta e Torino in queste ultime quattro giornate e, nonostante partano dietro, il distacco dalle squadre che la precedono è risicato e potrebbe essere azzerato in questi ultimi scampoli di campionato, specie in caso di successo negli scontri diretti.

Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno affrontare nel dettaglio: