Il futuro della Juventus passa inevitabilmente da chi sarà il prossimo allenatore bianconero, ovvero andrà capito se resterà Allegri (come confermato anche da Agnelli nel post partita di Champions League fra Juventus e Ajax), o se alla fine il presidente bianconero deciderà di affidarsi ad un nuovo tecnico. Molto passerà dal confronto fra le parti che ci sarà dopo il 1° maggio, ma le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sembrano confermare che potrebbe esserci un cambio sulla panchina bianconera per la prossima stagione.

Uno dei tecnici più apprezzati dalla dirigenza è Pep Guardiola, che dopo la disfatta di Champions League con il suo Manchester City, sarebbe pronto a lasciare la società inglese per provare una nuova avventura.

Guardiola possibile nuovo allenatore della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, esattamente da 'Don Balon', la Juventus starebbe valutando l'ipotesi di affidarsi ad un nuovo allenatore per la prossima stagione, ed il tecnico ideale individuato dalla dirigenza bianconera sarebbe Pep Guardiola.

Lo spagnolo, deluso dalla prestazione in Champions League, potrebbe lasciare la Prermier League per avviare una nuova esperienza di lavoro in Serie A, e la Juventus sarebbe la società ideale per rilanciarsi, soprattutto in Europa. Di certo, l'arrivo dello spagnolo sarebbe un grande investimento per la dirigenza bianconera, in termini di stipendio e di mercato: il tecnico spagnolo è abituato a spendere molto sul mercato ed inevitabilmente la Juventus dovrebbe adeguarsi a tutto ciò

Le altre possibilità per la panchina juventina

Le indiscrezioni di 'Don Balon' non trovano conferme in Italia dove la maggior parte dei media sottolinea come sia più probabile la permanenza di Allegri anche per la prossima stagione.

Altra possibilità sarebbe anche quella del ritorno di Antonio Conte, che però piace molto anche alla Roma di Pallotta. L'arrivo nella capitale di Petrachi (attualmente direttore sportivo del Torino) potrebbe portare anche l'ingaggio del tecnico leccese, grande amico del direttore sportivo (i due hanno giocato insieme nelle giovanili del Lecce).

Molto dipenderà per la Juventus dall'incontro che ci sarà fra il presidente della Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri, previsto dopo il 1° maggio.

Anche il mercato inevitabilmente si strutturerà in base alla scelta dell'allenatore bianconero per la prossima stagione, intanto è lecito aspettarsi una sorta di mezza rivoluzione nella rosa bianconera, con vari arrivi che riguarderanno sicuramente difesa, centrocampo e settore avanzato, che si aggiungeranno al già ufficializzato centrocampista gallese Aaron Ramsey, proveniente dall'Arsenal.