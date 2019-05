Una delle esigenze principali per la Juventus nel prossimo Calciomercato estivo sarà quella di rafforzare un centrocampo che necessita di innesti di qualità. Nella sconfitta contro l'Ajax ai quarti di finale di Champions League è stata proprio la mediana olandese a sovrastare quella bianconera, merito di giocatori come De Jong o Van de Beek che fanno della qualità una delle caratteristiche principali del loro gioco. Ci aspettiamo quindi che la dirigenza bianconera possa lavorare in questa direzione, e ad avvalorare questa considerazione ci ha pensato l'ex punta della Juventus, campione del mondo 2006 con la nazionale italiana, Luca Toni, che a Tuttosport ha parlato di Juventus, del mercato e di Cristiano Ronaldo.

Kroos giocatore ideale per la Juventus

Luca Toni ha rilasciato interessanti dichiarazioni al noto giornale sportivo torinese 'Tuttosport', in merito alla Juventus, al mercato che dovrà affrontare e a Cristiano Ronaldo. Secondo l'ex punta, il centrocampista ideale per la mediana bianconera è Toni Kroos, ex compagno di Toni al Bayern Monaco. Nonostante fosse molto giovane quando il campione del mondo giocava nella società tedesca, Kroos spiccava soprattutto per la sua personalità, a tal punto che sembrava non sentisse pressione.

Ecco perché secondo Toni, il centrocampista del Real Madrid potrebbe essere il giocatore ideale per rilanciare le ambizioni della Juventus soprattutto in Champions League. Fra l'altro Kroos è un grande amico di Cristiano Ronaldo e quest'ultimo gradirebbe l'acquisto del tedesco. Sappiamo infatti il peso che ha il portoghese non solo dal punto di vista sportivo ma anche societario, le sue idee sono molto considerate dal presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Toni su Cristiano Ronaldo

L'ex punta bianconera si è soffermata anche su Cristiano Ronaldo, sull'importanza che ha acquisito a livello sportivo ma anche come leadership nella Juventus, nonostante sia arrivato da una sola stagione.

Secondo Toni, il portoghese farà di tutto per vincere la classifica dei capocannonieri in Serie A. Si sa infatti come sia importante dal punto di vista dell'immagine vincere questo importante riconoscimento per il portoghese, e secondo l'ex punta, la squadra aiuterà Cristiano Ronaldo a raggiungere questo importante traguardo. Vincere la classifica dei marcatori in Serie A significherebbe confermarsi anche in un difficile campionato come quello italiano. Per quanto riguarda invece il mercato, altro suggerimento di Toni per la Juventus è il difensore centrale tedesco Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco, che potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato per la dirigenza bianconera.