Il mercato della Juventus dovrebbe passare dall'ufficializzazione della permanenza o meno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Un'attesa che oramai dura da giorni, in quanto gran parte dei media sportivi italiani hanno infatti scritto giorni fa che l'incontro ci sarebbe stato appena dopo il primo maggio e questo ritardo ha evidentemente fatto suscitare molti dubbi sulla permanenza di Allegri. Secondo ilbianconero.com, tutto dipenderà dall'incontro fra le parti, che dovrebbe essere previsto per mercoledì 15 maggio, in cui si discuterà di molti argomenti, da una parte i dubbi del presidente della Juventus sul lavoro di Allegri, e dall'altro le richieste di mercato (e di ingaggio) del tecnico livornese.

Allegri-Agnelli, ci sarebbe data dell'incontro: i possibili dubbi di Andrea sul tecnico

A confermare la data dell'incontro è anche il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come non sia del tutto scontata la permanenza del tecnico livornese, come invece sottolineato dal presidente Agnelli nel post partita di Juventus - Ajax e dallo stesso tecnico livornese nella trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa'.

I dubbi di Agnelli

I dubbi di Agnelli in merito al tecnico livornese riguardano soprattutto i numerosi infortuni di alcuni giocatori della Juventus, che nei momenti topici della stagione non hanno potuto contribuire a dare il loro apporto alla squadra.

Basti ricordare il match di ritorno contro l'Ajax, dove sono mancati giocatori importanti come Giorgio Chiellini, all'ennesimo infortunio al polpaccio, Mandzukic, uscito malconcio nel match di andata contro l'Ajax, e Douglas Costa (entrato nel match di andata e ha creato non pochi problemi ai difensori olandesi, prendendo anche un palo). Senza contare l'infortunio a match in corso di Dybala, che si era dimostrato uno dei migliori in campo. Un problema, quello degli infortuni, che sta continuando, a tal punto che gran parte dei tifosi si chiede come sarebbe arrivata fisicamente la Juventus qualora si fosse qualificata alle semifinali di Champions League.

Le richieste di Allegri

Le richieste di Allegri sono invece quelle di un rinnovo di contratto di almeno un altro anno con adeguamento dello stipendio, ma soprattutto il tecnico livornese si aspetta un mercato di qualità in grado di incrementare il talento e l'esperienza internazionale della rosa bianconera. Il mercato dovrebbe però passare da alcune cessioni pesanti: i nomi che potrebbero lasciare la Juventus sono Alex Sandro, Douglas Costa (condizionato molto dagli infortuni in questa stagione) e Paulo Dybala.

L'argentino ha evidentemente disputato una stagione non di certo al top delle sue qualità e probabilmente il motivo è lo spostamento del giocatore sulle trequarti, ruolo probabilmente non gradito all'argentino, che potrebbe quindi valutare un trasferimento.